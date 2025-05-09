Двое херсонцев устроили посиделки на остатках балкона разрушенной квартиры на третьем этаже многоэтажки. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой двое херсонцев устроили посиделки на остатках балкона разрушенной российским обстрелом квартиры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, квартира находится на третьем этаже пятиэтажки. Мужчины вынесли туда стол и два стула.

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