6 642 34
Двое херсонцев устроили посиделки на остатках балкона разрушенной квартиры на третьем этаже многоэтажки. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой двое херсонцев устроили посиделки на остатках балкона разрушенной российским обстрелом квартиры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, квартира находится на третьем этаже пятиэтажки. Мужчины вынесли туда стол и два стула.
Топ комментарии
+17 Oresta Bartka
показать весь комментарий09.05.2025 09:31
+10 Ирина Коробова
показать весь комментарий09.05.2025 09:25
+10 Elen #603665
показать весь комментарий09.05.2025 09:25
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це як лелеки біля свого зруйнованого гнізда...
"Міністерство оборони України визнало, що у 2019 році повністю ліквідувало військову частину А0229 - це танковий батальйон Десантно-Штурмових військ, який був розташований у районі Овруча Житомирської області.
Військова частина А0229 була розформована відповідно до директиви міністра оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 13.09.2019 року", - зазначено у відповіді Міноборони на депутатський запит Ар'єва...
Депутат наголосив, що це була єдина серйозна військова частина, розташована неподалік траси, якою у лютому 2022 йшли окупанти.
"Відповідне розпорядження міністра оборони Загороднюка і начальника Генштабу Хомчака було підписане 13 вересня 2019 року, себто через кілька місяців після інавгурації Зеленського. Такі питання без верховного головнокомандувача не вирішуються", прокоментував Ар'єв."
Якщо Вам пощастило жити десь трохи далі, від цього безперервного жаху, то краще помовчіть.
Це дійсно важко зрозуміти тим, хто в тилу, де може й прилітає, але не щогодини. Тому не засуджуйте їхні коменти. Адже ворог у нас один.
"руzzкій воєнний карабль, іді на х@й" по-херсонськи..