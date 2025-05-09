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Новости Видео Удары РФ по Херсону
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Двое херсонцев устроили посиделки на остатках балкона разрушенной квартиры на третьем этаже многоэтажки. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой двое херсонцев устроили посиделки на остатках балкона разрушенной российским обстрелом квартиры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, квартира находится на третьем этаже пятиэтажки. Мужчины вынесли туда стол и два стула.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия вечернего обстрела Херсона: повреждены многоэтажки, есть раненый. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27396) Херсон (2842) Херсонская область (4810) Херсонский район (291)


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Топ комментарии
+17
Це символіка для розумних. Дурні цього не зрозуміють.
Це як лелеки біля свого зруйнованого гнізда...
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09.05.2025 09:31
+10
Ви насправді не розумієте про що цн відео? Тоді Вам на росію
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09.05.2025 09:25
+10
До поки влада буде сцяти по ногаг,в той час коли в Мордорі парад,то так і буде.Там законні військові цілі пезперешкодно святкують.Це війна чи договорняк?
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09.05.2025 09:25
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До поки влада буде сцяти по ногаг,в той час коли в Мордорі парад,то так і буде.Там законні військові цілі пезперешкодно святкують.Це війна чи договорняк?
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09.05.2025 09:25 Ответить
Не знаю. Питайте у влади
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09.05.2025 09:27 Ответить
Русня б пишалась: такой народ нє сломать, побєда будєт за намі, как і 80 лєт назад.
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09.05.2025 09:27 Ответить
Русні пофіг
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09.05.2025 09:29 Ответить
Ні. Їм пече, що ми попри всі обстріли досі не гепнулись перед ними на чотири кістки, як це точно зроблять європейці.
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09.05.2025 09:42 Ответить
Далеко не пофіг . Якраз такі картинки їх добряче бісять . Вони щиро вважають що вся Україна цілодобово має сидіти в бомбосховищах , а тут - таке !!
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09.05.2025 10:31 Ответить
Це символіка для розумних. Дурні цього не зрозуміють.
Це як лелеки біля свого зруйнованого гнізда...
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09.05.2025 09:31 Ответить
Це не символіка, а безвихідь. Всі все розуміють. Може ще романтика війни у когось в дупі і грає, але не у дорослих людей
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09.05.2025 09:34 Ответить
Точно. Два лелеки бухають бiля гнiзда
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09.05.2025 09:34 Ответить
Ну хоч так - і попали в таблоїди
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09.05.2025 09:24 Ответить
Сумно…,тримайтеся!
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09.05.2025 09:25 Ответить
Ви насправді не розумієте про що цн відео? Тоді Вам на росію
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09.05.2025 09:25 Ответить
Розуміємо. Що люди лишилися майна і частково житла і тепер сам на сам зі своїми проблемами. Зніміть рожеві окуляри
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09.05.2025 09:40 Ответить
Сподіваюсь, що мешканці квартири не постраждали
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09.05.2025 09:46 Ответить
Я б волів бачити як мацквічі сидять так на своїх балконах в обдєлокамєнній.
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09.05.2025 09:28 Ответить
Цьому відео десь тиждень.
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09.05.2025 09:33 Ответить
Ще була фотка зруйнованої багатоповерхівки у Бородянці, де якимсь дивом на стіні залишилась шафка з керамічним півником
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09.05.2025 09:42 Ответить
Сумно. А голосували то, за зєлєнскова, шобы поржать
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09.05.2025 09:44 Ответить
При Порошенко Чонгар охороняло декілька бригад. І все було заміновано. Твій Зедибілєнскій це все прибрав перед вторгненням - як результат окупація Херсону і Маріуполя.
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09.05.2025 10:05 Ответить
"Не мати ким і чим захистити" і "розмінувати, відвести озброєні, боєздатні бригади, демонтувати фортифікації, збудовані попередниками", це кардинально різні речі.
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09.05.2025 10:29 Ответить
Один з багатьох прикладів злочинної діяльності під час війни.

"Міністерство оборони України визнало, що у 2019 році повністю ліквідувало військову частину А0229 - це танковий батальйон Десантно-Штурмових військ, який був розташований у районі Овруча Житомирської області.
Військова частина А0229 була розформована відповідно до директиви міністра оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 13.09.2019 року", - зазначено у відповіді Міноборони на депутатський запит Ар'єва...

Депутат наголосив, що це була єдина серйозна військова частина, розташована неподалік траси, якою у лютому 2022 йшли окупанти.

"Відповідне розпорядження міністра оборони Загороднюка і начальника Генштабу Хомчака було підписане 13 вересня 2019 року, себто через кілька місяців після інавгурації Зеленського. Такі питання без верховного головнокомандувача не вирішуються", прокоментував Ар'єв."
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09.05.2025 10:34 Ответить
🥺😢😠
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09.05.2025 10:47 Ответить
Це буденне життя прифронтового міста.
Якщо Вам пощастило жити десь трохи далі, від цього безперервного жаху, то краще помовчіть.
Це дійсно важко зрозуміти тим, хто в тилу, де може й прилітає, але не щогодини. Тому не засуджуйте їхні коменти. Адже ворог у нас один.
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09.05.2025 09:46 Ответить

"руzzкій воєнний карабль, іді на х@й" по-херсонськи..
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09.05.2025 09:47 Ответить
Це такі реалії життя.
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09.05.2025 10:18 Ответить
Рюзкє, краще помовч...
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09.05.2025 11:03 Ответить
 
 