Рашисти атакували FPV-дронами Запорізьку область. Поранено чоловіка

Російські війська атакували FPV-дронами Запорізьку область.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, під ударом опинилося село Біленьке, внаслідок чого поранено 45-річного чоловіка. Також там пошкоджено автомобіль.

"Приліт ворожого fpv-дрона і у Малокатеринівці. Там, на щастя, обійшлося без пошкоджень та постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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