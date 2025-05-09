Рашисти атакували FPV-дронами Запорізьку область. Поранено чоловіка
Російські війська атакували FPV-дронами Запорізьку область.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Так, під ударом опинилося село Біленьке, внаслідок чого поранено 45-річного чоловіка. Також там пошкоджено автомобіль.
"Приліт ворожого fpv-дрона і у Малокатеринівці. Там, на щастя, обійшлося без пошкоджень та постраждалих", - йдеться в повідомленні.
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар09.05.2025 10:52 Відповісти Мені подобається 1
Ukrzvezda 2005
показати весь коментар09.05.2025 11:06 Відповісти Мені подобається 0
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