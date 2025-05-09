Рашисти атакували FPV-дронами Запорізьку область. Двоє поранених, чоловік у важкому стані (оновлено). ФОТО

Російські війська атакували FPV-дронами Запорізьку область.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, під ударом опинилося село Біленьке, внаслідок чого поранено 45-річного чоловіка. Також там пошкоджено автомобіль.

"Приліт ворожого fpv-дрона і у Малокатеринівці. Там, на щастя, обійшлося без пошкоджень та постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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Згодом Федоров уточнив, що двоє людей отримали поранення внаслідок атаки ворожого дрону.

"Fpv-дрон поцілив цивільну автівку, яка рухалася Запорізьким районом.

Постраждало подружжя - 57-річного чоловіка у важкому стані та 55-річну жінку у стані середньої тяжкості ушпиталено. Їм надається вся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.