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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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Рашисти атакували FPV-дронами Запорізьку область. Двоє поранених, чоловік у важкому стані (оновлено). ФОТО

Російські війська атакували FPV-дронами Запорізьку область.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, під ударом опинилося село Біленьке, внаслідок чого поранено 45-річного чоловіка. Також там пошкоджено автомобіль.

"Приліт ворожого fpv-дрона і у Малокатеринівці. Там, на щастя, обійшлося без пошкоджень та постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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Згодом Федоров уточнив, що двоє людей отримали поранення внаслідок атаки ворожого дрону.

"Fpv-дрон поцілив цивільну автівку, яка рухалася Запорізьким районом.

Постраждало подружжя - 57-річного чоловіка у важкому стані та 55-річну жінку у стані середньої тяжкості ушпиталено. Їм надається вся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

атака дрона на авто Запорізька область

Автор: 

обстріл (28725) Запорізька область (3649) fpv-дрон (119) Запорізький район (124) Біленьке (6) Малокатеринівка (4)


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Слова і справи від ****** для України! Черговий приклад для Оманських СРАТЬєхів, що огинаються в Урядовому кварталі!
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09.05.2025 10:52 Відповісти
бейте по кремлю, по параду - **** вы ждёте?
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09.05.2025 11:06 Відповісти
 
 