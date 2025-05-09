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Рашисты атаковали FPV-дронами Запорожскую область. Ранен мужчина

Россияне нанесли удар FPV по Запорожской области. Ранен мужчина

Российские войска атаковали FPV-дронами Запорожскую область.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, под ударом оказалось село Беленькое, в результате чего ранен 45-летний мужчина. Также там поврежден автомобиль.

"Прилет вражеского fpv-дрона и в Малокатериновке. Там, к счастью, обошлось без повреждений и пострадавших", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (27396) Запорожская область (3126) fvp-дрон (113) Запорожский район (123) Беленькое (6) Малокатериновка (4)


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Слова і справи від ****** для України! Черговий приклад для Оманських СРАТЬєхів, що огинаються в Урядовому кварталі!
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09.05.2025 10:52 Ответить
бейте по кремлю, по параду - **** вы ждёте?
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09.05.2025 11:06 Ответить
 
 