Рашисты атаковали FPV-дронами Запорожскую область. Ранен мужчина

Российские войска атаковали FPV-дронами Запорожскую область.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, под ударом оказалось село Беленькое, в результате чего ранен 45-летний мужчина. Также там поврежден автомобиль.

"Прилет вражеского fpv-дрона и в Малокатериновке. Там, к счастью, обошлось без повреждений и пострадавших", - говорится в сообщении.

Читайте: Количество жертв среди гражданских в Украине резко возросло из-за применения Россией баллистики по крупным городам, - ООН