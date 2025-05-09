Рашисты атаковали FPV-дронами Запорожскую область. Ранен мужчина
Российские войска атаковали FPV-дронами Запорожскую область.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Так, под ударом оказалось село Беленькое, в результате чего ранен 45-летний мужчина. Также там поврежден автомобиль.
"Прилет вражеского fpv-дрона и в Малокатериновке. Там, к счастью, обошлось без повреждений и пострадавших", - говорится в сообщении.
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Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий09.05.2025 10:52 Ответить Мне нравится 1
Ukrzvezda 2005
показать весь комментарий09.05.2025 11:06 Ответить Мне нравится 1
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