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Новини Обстріли Сумщини
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Унаслідок авіаудару по Шостці поранено чоловіка, пошкоджено об’єкт інфраструктури та автівки

шостка

По обіді 9 травня російські війська завдали удару по місту Шостка на Сумщині. Унаслідок удару поранено чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Кордон.Медіа із посиланням на міського голову Шостки Миколу Ногу.

"Пошкоджений об’єкт інфраструктури та автомобілі внаслідок авіаційного удару по Шостці", - ідеться в повідомленні

Також дістав поранення 43-річний чоловік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок російського обстрілу в Шостці пошкоджено храм УПЦ. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, близько 13.00 в місті Шостка на Сумщині під час тривоги пролунав вибух.

Автор: 

Сумська область (3733) Шостка (55) Шосткинський район (29)


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Отаке з москалями перемир'я , а Зеленський побоявся вдарити по Москві.
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09.05.2025 14:50 Відповісти
На тож він яне лох 🤡
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09.05.2025 15:24 Відповісти
Парад завершився, Сі швидко збіг- Бійте по мацкві ‼️
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09.05.2025 15:30 Відповісти
 
 