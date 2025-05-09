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Унаслідок авіаудару по Шостці поранено чоловіка, пошкоджено об’єкт інфраструктури та автівки
По обіді 9 травня російські війська завдали удару по місту Шостка на Сумщині. Унаслідок удару поранено чоловіка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Кордон.Медіа із посиланням на міського голову Шостки Миколу Ногу.
"Пошкоджений об’єкт інфраструктури та автомобілі внаслідок авіаційного удару по Шостці", - ідеться в повідомленні
Також дістав поранення 43-річний чоловік.
Нагадаємо, близько 13.00 в місті Шостка на Сумщині під час тривоги пролунав вибух.
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Oksana Kolesnykova #586448
показати весь коментар09.05.2025 14:50 Відповісти Мені подобається 2
Alex K #531926
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Sophia-Maria Duglass #550966
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