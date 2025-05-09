Унаслідок авіаудару по Шостці поранено чоловіка, пошкоджено об’єкт інфраструктури та автівки

По обіді 9 травня російські війська завдали удару по місту Шостка на Сумщині. Унаслідок удару поранено чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Кордон.Медіа із посиланням на міського голову Шостки Миколу Ногу.

"Пошкоджений об’єкт інфраструктури та автомобілі внаслідок авіаційного удару по Шостці", - ідеться в повідомленні

Також дістав поранення 43-річний чоловік.

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Нагадаємо, близько 13.00 в місті Шостка на Сумщині під час тривоги пролунав вибух.