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Вибух пролунав у Шостці на Сумщині: ракетна небезпека
У місті Шостка на Сумщині під час тривоги пролунав вибух.
Про це пише Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.
Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.
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І взагалі, чи в нас є ракети. Тільки свої ракети заставлять пуйла зупинитися.
Але все одно ніззя.