Вибух пролунав у Шостці на Сумщині: ракетна небезпека

У місті Шостка на Сумщині під час тривоги пролунав вибух.

Про це пише Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.

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