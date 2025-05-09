УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13956 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Сумщини
1 363 9

Вибух пролунав у Шостці на Сумщині: ракетна небезпека

Росіяни обстрілюють Шостку 9 травня 2025 року

У місті Шостка на Сумщині під час тривоги пролунав вибух.

Про це пише Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.

Читайте: Унаслідок російського обстрілу в Шостці пошкоджено храм УПЦ. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28725) Сумська область (3728) Шостка (55) Шосткинський район (29)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Победобєсіє та "рузькоє пєреміріє" в дії!
показати весь коментар
09.05.2025 13:02 Відповісти
Нагадайте, чи зе-шобло випустило хоч одну ракету останній день.
І взагалі, чи в нас є ракети. Тільки свої ракети заставлять пуйла зупинитися.
показати весь коментар
09.05.2025 13:03 Відповісти
Повторюсь. А мы сегодня услышим про нашу "потужну відповідь" ракетами и ракето-дронами на 9 мая, которую типа анонсировал Зеленский в своем недавнем видосике? Пустой треп и пустые угрозы хуже молчания.
показати весь коментар
09.05.2025 13:04 Відповісти
Парад на )(уйлоболотах завершився, мабуть, вже.
показати весь коментар
09.05.2025 13:05 Відповісти
Касетами вгатили виродки.
показати весь коментар
09.05.2025 13:06 Відповісти
Шабаш закінчився можна вже не стіснятись.
показати весь коментар
09.05.2025 13:07 Відповісти
Від Шостки до Москви 532 км, що ще треба ?
показати весь коментар
09.05.2025 13:13 Відповісти
Розум, інженери, технічні спеціалісти. Підприємства, які будуть виготовляти ракети. Багато чого. Точно не плакати, відеоролики і поштові марки.
показати весь коментар
09.05.2025 13:19 Відповісти
Парад закінчився, тепер можна.
Але все одно ніззя.
показати весь коментар
09.05.2025 13:18 Відповісти
 
 