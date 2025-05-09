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Новости Обстрелы Сумщины
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Взрыв прогремел в Шостке Сумской области: ракетная опасность

Россияне обстреливают Шостку 9 мая 2025 года

В городе Шостка Сумской области во время тревоги прогремел взрыв.

Об этом пишет Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.

Читайте: В результате российского обстрела в Шостке поврежден храм УПЦ. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27396) Сумская область (3178) Шостка (76) Шосткинский район (28)


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Победобєсіє та "рузькоє пєреміріє" в дії!
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09.05.2025 13:02 Ответить
Нагадайте, чи зе-шобло випустило хоч одну ракету останній день.
І взагалі, чи в нас є ракети. Тільки свої ракети заставлять пуйла зупинитися.
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09.05.2025 13:03 Ответить
Повторюсь. А мы сегодня услышим про нашу "потужну відповідь" ракетами и ракето-дронами на 9 мая, которую типа анонсировал Зеленский в своем недавнем видосике? Пустой треп и пустые угрозы хуже молчания.
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09.05.2025 13:04 Ответить
Парад на )(уйлоболотах завершився, мабуть, вже.
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09.05.2025 13:05 Ответить
Касетами вгатили виродки.
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09.05.2025 13:06 Ответить
Шабаш закінчився можна вже не стіснятись.
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09.05.2025 13:07 Ответить
Від Шостки до Москви 532 км, що ще треба ?
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09.05.2025 13:13 Ответить
Розум, інженери, технічні спеціалісти. Підприємства, які будуть виготовляти ракети. Багато чого. Точно не плакати, відеоролики і поштові марки.
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09.05.2025 13:19 Ответить
Парад закінчився, тепер можна.
Але все одно ніззя.
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09.05.2025 13:18 Ответить
 
 