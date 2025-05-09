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Взрыв прогремел в Шостке Сумской области: ракетная опасность
В городе Шостка Сумской области во время тревоги прогремел взрыв.
Об этом пишет Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.
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І взагалі, чи в нас є ракети. Тільки свої ракети заставлять пуйла зупинитися.
Але все одно ніззя.