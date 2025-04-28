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Вследствие российского обстрела в Шостке поврежден храм УПЦ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 28 апреля россияне нанесли авиационный удар по городу Шостка Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре информации УПЦ.

В сети появились фото поврежденного храма Рождества Христова в городе Шостка Сумской области, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

Вследствие вражеского обстрела здание храма получило повреждения: выбиты окна, есть разрушения стен, икон.

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В Шостке повреждена церковь
В Шостке повреждена церковь

По имеющейся информации, разрушения вызваны взрывной волной.

Напомним, ночью 28 апреля армия РФ нанесла авиационный удар по территории Шосткинской городской территориальной громады: повреждены дома и автомобили.

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Сумская область (3147) церковь (1323) Шостка (75) Шосткинский район (25)


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Писав уже не раз: бомба, ракета чи снаряд б"ють невибірково - їм без різниці національність, громадянство, знання мови чи політичні погляди...
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28.04.2025 18:36 Ответить
Для них і Бога не має
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28.04.2025 18:51 Ответить
Чому не додають УПЦ мацковського перетрахату.😮🤮
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28.04.2025 19:16 Ответить
Не треба рашиських терористів називати армією!
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28.04.2025 19:01 Ответить
 
 