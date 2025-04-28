Вследствие российского обстрела в Шостке поврежден храм УПЦ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 28 апреля россияне нанесли авиационный удар по городу Шостка Сумской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре информации УПЦ.
В сети появились фото поврежденного храма Рождества Христова в городе Шостка Сумской области, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.
Вследствие вражеского обстрела здание храма получило повреждения: выбиты окна, есть разрушения стен, икон.
По имеющейся информации, разрушения вызваны взрывной волной.
Напомним, ночью 28 апреля армия РФ нанесла авиационный удар по территории Шосткинской городской территориальной громады: повреждены дома и автомобили.
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Яр Холодний
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Alex K #531926
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