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Новости Обстрелы Сумщины
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Россияне ночью нанесли авиаудар по Шостке: повреждены дома и автомобили

Удар по Шостке 28 апреля

Ночью 28 апреля армия РФ нанесла авиационный удар по территории Шосткинской городской территориальной громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Шостки Николай Нога.

"Повреждены несколько помещений, автомобили, семь жилых домов, детский сад

На месте чрезвычайного происшествия работает аварийно-спасательная бригада. Убытки и потери уточняются", - говорится в сообщении.

Нога также отметил, что возле жилых домов, на улицах остались детали БПЛА (возможно, взрывоопасные).

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Автор: 

обстрел (27237) Сумская область (3147) Шостка (74) Шосткинский район (24)


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Ночь была очень громкой... Больше 20 взрывов.
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28.04.2025 09:16 Ответить
 
 