911 1
Россияне ночью нанесли авиаудар по Шостке: повреждены дома и автомобили
Ночью 28 апреля армия РФ нанесла авиационный удар по территории Шосткинской городской территориальной громады.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Шостки Николай Нога.
"Повреждены несколько помещений, автомобили, семь жилых домов, детский сад
На месте чрезвычайного происшествия работает аварийно-спасательная бригада. Убытки и потери уточняются", - говорится в сообщении.
Нога также отметил, что возле жилых домов, на улицах остались детали БПЛА (возможно, взрывоопасные).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vitaliy Mauler #573781
показать весь комментарий28.04.2025 09:16 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль