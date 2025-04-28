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Росіяни вночі завдали авіаудару по Шостці: пошкоджено будинки та автомобілі
Уночі 28 квітня армія РФ завдала авіаційного удару по території Шосткинської міської територіальної громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога.
"Пошкоджено декілька приміщень, автомобілі, Сім житлових будинків, дитячий садок
На місці надзвичайної події працює аварійно-рятувальна бригада. Збитки і втрати уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нога також зазначив, що біля житлових будинків, на вулицях залишилися деталі БПЛА (можливо, вибухонебезпечні).
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Vitaliy Mauler #573781
показати весь коментар28.04.2025 09:16 Відповісти Мені подобається 1
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