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Новини Фото Атака безпілотників на Сумщину
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Унаслідок російського обстрілу в Шостці пошкоджено храм УПЦ. ФОТОрепортаж

У ніч проти 28 квітня росіяни завдали авіаційного удару по місту Шостка Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Центрі інформації УПЦ.

У мережі з’явилися фото пошкодженого храму Різдва Христового в місті Шостка Сумської області, повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на Інформаційно-просвітницький відділ.

Унаслідок ворожого обстрілу будівля храму зазнала пошкоджень: вибито вікна, є руйнування стін, ікон.

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У Шостці пошкоджено церкву
У Шостці пошкоджено церкву

За наявною інформацією, руйнування спричинені вибуховою хвилею.

Нагадаємо, уночі 28 квітня армія РФ завдала авіаційного удару по території Шосткинської міської територіальної громади: пошкоджено будинки та автомобілі

Автор: 

Сумська область (3696) церква (699) Шостка (52) Шосткинський район (24)


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Писав уже не раз: бомба, ракета чи снаряд б"ють невибірково - їм без різниці національність, громадянство, знання мови чи політичні погляди...
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28.04.2025 18:36 Відповісти
Для них і Бога не має
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28.04.2025 18:51 Відповісти
Чому не додають УПЦ мацковського перетрахату.😮🤮
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28.04.2025 19:16 Відповісти
Не треба рашиських терористів називати армією!
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28.04.2025 19:01 Відповісти
 
 