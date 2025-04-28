Унаслідок російського обстрілу в Шостці пошкоджено храм УПЦ. ФОТОрепортаж
У ніч проти 28 квітня росіяни завдали авіаційного удару по місту Шостка Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Центрі інформації УПЦ.
У мережі з’явилися фото пошкодженого храму Різдва Христового в місті Шостка Сумської області, повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на Інформаційно-просвітницький відділ.
Унаслідок ворожого обстрілу будівля храму зазнала пошкоджень: вибито вікна, є руйнування стін, ікон.
За наявною інформацією, руйнування спричинені вибуховою хвилею.
Нагадаємо, уночі 28 квітня армія РФ завдала авіаційного удару по території Шосткинської міської територіальної громади: пошкоджено будинки та автомобілі
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Яр Холодний
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Nika Vesela
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