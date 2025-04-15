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Новини Фото Затримання кліриків УПЦ МП
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Викрито клірика УПЦ МП, який "приватизував" церкву на Київщині та майно на понад 7 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція викрили одного із кліриків УПЦ МП на незаконному відчуженні одного із храмів на території Київської області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про будівлю храму та його господарські приміщення площею майже 500 м² в одному із селищ Бориспільського району. Загальна вартість майна становить понад 7 млн грн. Уся ця нерухомість належить місцевій громаді.

Зазначається, архімандрит спочатку "пожертвував" церковні будівлі своїй сестрі. Після набуття прав на це майно родичка клірика передала їх до благодійного фонду, який контролював настоятель храму.

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Клірик УПЦ МП приватизував церкву та майно на Київщині

Через афілійовану структуру клірик планував одноосібно розпоряджатися будівлями громади, маючи право у тому числі продавати їх третім особам або нелегально здавати в оренду.

Під час обшуків у фігуранта та його близьких виявлено комп’ютери, телефони й "документи" із доказами оборудки.

Наразі клірику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах);
  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Клірик УПЦ МП приватизував церкву та майно на Київщині
Клірик УПЦ МП приватизував церкву та майно на Київщині
Клірик УПЦ МП приватизував церкву та майно на Київщині
Клірик УПЦ МП приватизував церкву та майно на Київщині

Автор: 

розтрата (259) СБУ (12809) священник (159) УПЦ МП (1208) церква (699) підозра (767)


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Топ коментарі
+17
Але чому не викрили тих хто в реєстр вносив це шахрайство ?
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15.04.2025 19:58
+15
Набуття майна проводилось нотаріально. Що там з ліцензією нотаріуса?
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15.04.2025 19:59
+7
Церковні бізнесмени від УПЦ МП. Хотіли відкрити бордель?
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15.04.2025 19:58
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В тюрягу попяру-пройдисвіта! Сектант кацапського сатанату! А краще б повісити його на дереві..
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15.04.2025 20:39 Відповісти
Все по богатому…
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15.04.2025 19:57 Відповісти
Церковні бізнесмени від УПЦ МП. Хотіли відкрити бордель?
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15.04.2025 19:58 Відповісти
Але чому не викрили тих хто в реєстр вносив це шахрайство ?
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15.04.2025 19:58 Відповісти
так ще рано. зараз іде лише заведення діла - протоколи описи.
ти не знаєш. як це робится?
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18.04.2025 18:27 Відповісти
Набуття майна проводилось нотаріально. Що там з ліцензією нотаріуса?
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15.04.2025 19:59 Відповісти
Зеленський - чьоткій кідала. Кумір дебілів та бидланів, що його обрали. Він надурив навть Ілона Маска, що страждає за утиски православних. Заборонивши нікому не потрібне РПЦ, якого у нас немає, а залишивши УПЦ МП.
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15.04.2025 20:06 Відповісти
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15.04.2025 20:11 Відповісти
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15.04.2025 20:13 Відповісти
Ще одне кацапсяче виповзло на болота до кдбшного кирила зібрались і пішли вас ніхто силою не тримає чистіше повітря буде
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15.04.2025 20:30 Відповісти
В посте та молитві проводить він свій час. А помте та молитві.
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15.04.2025 20:31 Відповісти
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15.04.2025 20:35 Відповісти
І во імя овса і сіна, свініного уха, алюміній !...
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15.04.2025 20:45 Відповісти
кдб в своєму репертуарі!
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15.04.2025 20:59 Відповісти
То мала бути філія ФСБ/ГУ розвідки МО РФ, тобто вже навіть не церква УПЦ МП, а зареєстрована "приватна" власність.
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15.04.2025 21:01 Відповісти
Цікаво,а хто оформляв право установчі документи вони що не при ділах?
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15.04.2025 21:31 Відповісти
Этого клирика резко направить на фронт, с лопатой, и пусть он там копает окопы сколько может и очищает свою душу от ереси..
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15.04.2025 21:34 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!

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15.04.2025 21:43 Відповісти
Не шукай добра за морями - шукай кума, свата і брата на селі. Хто їм це узаконив? Чому за пляшку віскі дають 5 років, а за мільйон - лише нічний арешт?
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15.04.2025 23:39 Відповісти
Гарний ремонт
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17.04.2025 06:05 Відповісти
А як же ж Заповідь - Не вкради? Чи московські попи її відмінили?
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18.04.2025 09:10 Відповісти
русский бог він такий
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18.04.2025 18:29 Відповісти
в тюрмі теж мають бути "іжіосі"
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18.04.2025 13:58 Відповісти
 
 