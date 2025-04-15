Викрито клірика УПЦ МП, який "приватизував" церкву на Київщині та майно на понад 7 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція викрили одного із кліриків УПЦ МП на незаконному відчуженні одного із храмів на території Київської області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про будівлю храму та його господарські приміщення площею майже 500 м² в одному із селищ Бориспільського району. Загальна вартість майна становить понад 7 млн грн. Уся ця нерухомість належить місцевій громаді.

Зазначається, архімандрит спочатку "пожертвував" церковні будівлі своїй сестрі. Після набуття прав на це майно родичка клірика передала їх до благодійного фонду, який контролював настоятель храму.

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Через афілійовану структуру клірик планував одноосібно розпоряджатися будівлями громади, маючи право у тому числі продавати їх третім особам або нелегально здавати в оренду.

Під час обшуків у фігуранта та його близьких виявлено комп’ютери, телефони й "документи" із доказами оборудки.

Наразі клірику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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