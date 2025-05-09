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В результате авиаудара по Шостке ранен мужчина, поврежден объект инфраструктуры и автомобили
После обеда 9 мая российские войска нанесли удар по городу Шостка в Сумской области. В результате удара ранен мужчина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Кордон.Медиа со ссылкой на городского голову Шостки Николая Ногу.
"Поврежден объект инфраструктуры и автомобили в результате авиационного удара по Шостке", - говорится в сообщении
Также получил ранения 43-летний мужчина.
Напомним, около 13.00 в городе Шостка Сумской области во время тревоги прогремел взрыв.
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Oksana Kolesnykova #586448
показать весь комментарий09.05.2025 14:50 Ответить Мне нравится 2
Alex K #531926
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Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий09.05.2025 15:30 Ответить Мне нравится 0
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