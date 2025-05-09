В результате авиаудара по Шостке ранен мужчина, поврежден объект инфраструктуры и автомобили

После обеда 9 мая российские войска нанесли удар по городу Шостка в Сумской области. В результате удара ранен мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Кордон.Медиа со ссылкой на городского голову Шостки Николая Ногу.

"Поврежден объект инфраструктуры и автомобили в результате авиационного удара по Шостке", - говорится в сообщении

Также получил ранения 43-летний мужчина.

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Напомним, около 13.00 в городе Шостка Сумской области во время тревоги прогремел взрыв.