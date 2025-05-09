РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13484 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
456 3

В результате авиаудара по Шостке ранен мужчина, поврежден объект инфраструктуры и автомобили

шостка

После обеда 9 мая российские войска нанесли удар по городу Шостка в Сумской области. В результате удара ранен мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Кордон.Медиа со ссылкой на городского голову Шостки Николая Ногу.

"Поврежден объект инфраструктуры и автомобили в результате авиационного удара по Шостке", - говорится в сообщении

Также получил ранения 43-летний мужчина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате российского обстрела в Шостке поврежден храм УПЦ. ФОТОрепортаж

Напомним, около 13.00 в городе Шостка Сумской области во время тревоги прогремел взрыв.

Автор: 

Сумская область (3178) Шостка (76) Шосткинский район (28)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отаке з москалями перемир'я , а Зеленський побоявся вдарити по Москві.
показать весь комментарий
09.05.2025 14:50 Ответить
На тож він яне лох 🤡
показать весь комментарий
09.05.2025 15:24 Ответить
Парад завершився, Сі швидко збіг- Бійте по мацкві ‼️
показать весь комментарий
09.05.2025 15:30 Ответить
 
 