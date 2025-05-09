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Оккупанты убили одного человека и еще одного ранили в Мануховке на Сумщине
Сегодня, 9 мая, российские войска ударили из авиации по селу Мануховка в Сумской области, вследствие чего есть погибшая и раненый.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг нанес авиаудары по селу Мануховка в Новослободской громаде около 15:30
Вследствие атаки уничтожены два частных дома, куда попали российские авиабомбы.
"К сожалению, погибла 85-летняя женщина. Мои соболезнования родным и близким", - сообщил глава ОВА.
Также во время вражеского удара получил ранения 49-летний мужчина.
Напомним, после обеда 9 мая российские войска нанесли удар по городу Шостка Сумской области. Вследствие удара ранен мужчина.
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Зараз мене обозвуть кацапом і дадуть бан,ось і все,що вміють робити-закривати рота.