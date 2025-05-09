РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11116 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
292 3

Оккупанты убили одного человека и еще одного ранили в Мануховке на Сумщине

РФ нанесла удар по Мануховке в Сумской области 10 мая

Сегодня, 9 мая, российские войска ударили из авиации по селу Мануховка в Сумской области, вследствие чего есть погибшая и раненый.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг нанес авиаудары по селу Мануховка в Новослободской громаде около 15:30

Вследствие атаки уничтожены два частных дома, куда попали российские авиабомбы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне сбросили 8 КАБов на село Речки на Сумщине: погибла женщина, мужчина получил ранения, есть разрушения. ФОТОрепортаж

"К сожалению, погибла 85-летняя женщина. Мои соболезнования родным и близким", - сообщил глава ОВА.

Также во время вражеского удара получил ранения 49-летний мужчина.

Также читайте: Взрыв прогремел в Шостке на Сумщине: ракетная опасность

Напомним, после обеда 9 мая российские войска нанесли удар по городу Шостка Сумской области. Вследствие удара ранен мужчина.

Автор: 

обстрел (27405) Сумская область (3184) Конотопский район (11) Мануховка (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ударів у відповідь традиційно нема. Безкарний розстріл нашого цивільного населення продовжуєтся.
показать весь комментарий
09.05.2025 19:13 Ответить
Це відбувається тому,що влада не евакуює цивільне населення.Цивільні і військові знаходяться поруч,тому і дістається цивільним!!Це не секрет,про це знають люди,але влада нічого не робить.Недавно по Чернеччині прилетіло,що біля м.Суми.,те саме.
Зараз мене обозвуть кацапом і дадуть бан,ось і все,що вміють робити-закривати рота.
показать весь комментарий
09.05.2025 19:42 Ответить
Це відбувається тому що владі насрать на своїх людей, треба лупошить кацапів!!! А лупошить нема чим,головне щоб Порошенко кошмарить😱🤡🤮
показать весь комментарий
09.05.2025 19:47 Ответить
 
 