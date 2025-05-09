Оккупанты убили одного человека и еще одного ранили в Мануховке на Сумщине

Сегодня, 9 мая, российские войска ударили из авиации по селу Мануховка в Сумской области, вследствие чего есть погибшая и раненый.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг нанес авиаудары по селу Мануховка в Новослободской громаде около 15:30

Вследствие атаки уничтожены два частных дома, куда попали российские авиабомбы.

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"К сожалению, погибла 85-летняя женщина. Мои соболезнования родным и близким", - сообщил глава ОВА.

Также во время вражеского удара получил ранения 49-летний мужчина.

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Напомним, после обеда 9 мая российские войска нанесли удар по городу Шостка Сумской области. Вследствие удара ранен мужчина.