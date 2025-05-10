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Новини Обстріли Сумщини
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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: троє людей загинули, ще четверо поранено

Окупаційна армія РФ протягом доби завдала ударів по кількох громад Сумської області

За минулу добу російські окупанти з різних видів зброї обстріляли 33 населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 271 удар.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

Унаслідок авіаударів дві жінки та чоловік загинули в Білопільській, Новослобідській та Річківській громадах.

Ще четверо людей дістали поранення різного ступеня тяжкості в Новослобідській, Буринській та Шосткинській громадах.

Окупанти пошкодили в Дружбівській громаді об’єкт цивільної інфраструктури, у Річківській - шість приватних будинків, у Шосткинській - нежитлові приміщення та в Новослобідській - житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

За інформацією міського голови Білопілля Юрія Зарка, протягом дня та вечора 9 травня через російські атаки зруйновані близько п’яти будинків. Щонайменше десять пошкоджено. Дані уточуються. Крім цього пошкоджено місцевий магазин. У момент удару там були люди. Поранених немає.

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Війська рф завдали ударів по Сумщиніі
Війська рф завдали ударів по Сумщиніі
Війська рф завдали ударів по Сумщиніі
Війська рф завдали ударів по Сумщиніі

Автор: 

Сумська область (3733) Сумський район (207) Білопілля (5)


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Зате зелене чмогівнокомандувач забезпечив рашці мирне пабєдобєсіє, от де найвеличнівшивий поступок! Що там йому ті Суми… А як для своїх лохів у відосіку віщав: я не гарантую… криса кремлівська.
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10.05.2025 13:16 Відповісти
 
 