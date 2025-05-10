Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: троє людей загинули, ще четверо поранено

За минулу добу російські окупанти з різних видів зброї обстріляли 33 населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 271 удар.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

Унаслідок авіаударів дві жінки та чоловік загинули в Білопільській, Новослобідській та Річківській громадах.

Ще четверо людей дістали поранення різного ступеня тяжкості в Новослобідській, Буринській та Шосткинській громадах.

Окупанти пошкодили в Дружбівській громаді об’єкт цивільної інфраструктури, у Річківській - шість приватних будинків, у Шосткинській - нежитлові приміщення та в Новослобідській - житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

За інформацією міського голови Білопілля Юрія Зарка, протягом дня та вечора 9 травня через російські атаки зруйновані близько п’яти будинків. Щонайменше десять пошкоджено. Дані уточуються. Крім цього пошкоджено місцевий магазин. У момент удару там були люди. Поранених немає.

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