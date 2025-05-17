У Білопіллі на Сумщині оголосили триденну жалобу

17-19 травня у Білопіллі Сумської області оголосили днями жалоби за загиблими внаслідок удару російського безпілотника по автобусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Білопільської громади Юрій Зарко.

"Цей день увійде в історію нашого міста як "чорна субота"... У памʼять за вбитими мирними людьми у місті оголошено траур з 17 по 19 травня", - написав Зарко.

Він додав: "Не може бути прощення рашистам за їхні звірства".

Нагадаємо, зранку 17 травня російський дрон атакував автобус із цивільними. Станом на 8 ранку загинуло дев'ятеро людей.

