УКР
Новини Обстріли Сумщини
1 452 6

У Білопіллі на Сумщині оголосили триденну жалобу

Удару РФ по автобусу: у Білопіллі оголосили триденну жалобу

17-19 травня у Білопіллі Сумської області оголосили днями жалоби за загиблими внаслідок удару російського безпілотника по автобусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Білопільської громади Юрій Зарко.

"Цей день увійде в історію нашого міста як "чорна субота"... У памʼять за вбитими мирними людьми у місті оголошено траур з 17 по 19 травня", - написав Зарко.

Він додав: "Не може бути прощення рашистам за їхні звірства".

Нагадаємо, зранку 17 травня російський дрон атакував автобус із цивільними. Станом на 8 ранку загинуло дев'ятеро людей.

Автор: 

Сумська область (4151) жалоба (182) Сумський район (383) Білопілля (22)
17.05.2025 08:44 Відповісти
Про злочини рашизму має знати весь світ в тому числі той жлоб Трамп . Вічна память загиблим від рашиського терору.
17.05.2025 08:49 Відповісти
Той старий жлоб любить тільки себе та гроші і співчуття від нього до нас , до України ми не дочикаємо.
17.05.2025 09:31 Відповісти
Терор кремлівськоі мразі тільки набирає оберти
по знищенню украінців 😡
будьте ви прокляті, кляті кацапи , і ваш виродок навікИ 😠
17.05.2025 09:24 Відповісти
Тут постає питання: чому на відміну від рашистів, які безперервно у стислі строки споруджують сіткові тунелі на всіх своїх логістичних шляхах, що наближені до фронту, інженерні війська ЗСУ цього не роблять?
Адже фактор вогневого контролю фпв-дронами над трасою Юнакіївка -Суджа став чи не вирішальним у швидкому витісненні українських військ з суджанського плацдарму в Курській області.
17.05.2025 09:38 Відповісти
Маніакальний бункерний дід воює з українськими бабцями! Ху...ло - Сцикло однако...
17.05.2025 11:44 Відповісти
 
 