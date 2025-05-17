1 452 6
У Білопіллі на Сумщині оголосили триденну жалобу
17-19 травня у Білопіллі Сумської області оголосили днями жалоби за загиблими внаслідок удару російського безпілотника по автобусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Білопільської громади Юрій Зарко.
"Цей день увійде в історію нашого міста як "чорна субота"... У памʼять за вбитими мирними людьми у місті оголошено траур з 17 по 19 травня", - написав Зарко.
Він додав: "Не може бути прощення рашистам за їхні звірства".
Нагадаємо, зранку 17 травня російський дрон атакував автобус із цивільними. Станом на 8 ранку загинуло дев'ятеро людей.
