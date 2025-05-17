РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11296 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
1 452 6

В Белополье на Сумщине объявили трехдневный траур

Удар РФ по автобусу: в Белополье объявили трехдневный траур

17-19 мая в Белополье Сумской области объявили днями траура по погибшим в результате удара российского беспилотника по автобусу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Белопольской громады Юрий Зарко.

"Этот день войдет в историю нашего города как "черная суббота"... В память об убитых мирных людях в городе объявлен траур с 17 по 19 мая", - написал Зарко.

Он добавил: "Не может быть прощения рашистам за их зверства".

Напомним, утром 17 мая российский дрон атаковал автобус с гражданскими. По состоянию на 8 утра погибли девять человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 7 и 8 мая объявлены днями траура в Сумской громаде

Автор: 

Сумская область (3595) траур (246) Сумский район (377) Белополье (22)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
17.05.2025 08:44 Ответить
Про злочини рашизму має знати весь світ в тому числі той жлоб Трамп . Вічна память загиблим від рашиського терору.
показать весь комментарий
17.05.2025 08:49 Ответить
Той старий жлоб любить тільки себе та гроші і співчуття від нього до нас , до України ми не дочикаємо.
показать весь комментарий
17.05.2025 09:31 Ответить
Терор кремлівськоі мразі тільки набирає оберти
по знищенню украінців 😡
будьте ви прокляті, кляті кацапи , і ваш виродок навікИ 😠
показать весь комментарий
17.05.2025 09:24 Ответить
Тут постає питання: чому на відміну від рашистів, які безперервно у стислі строки споруджують сіткові тунелі на всіх своїх логістичних шляхах, що наближені до фронту, інженерні війська ЗСУ цього не роблять?
Адже фактор вогневого контролю фпв-дронами над трасою Юнакіївка -Суджа став чи не вирішальним у швидкому витісненні українських військ з суджанського плацдарму в Курській області.
показать весь комментарий
17.05.2025 09:38 Ответить
Маніакальний бункерний дід воює з українськими бабцями! Ху...ло - Сцикло однако...
показать весь комментарий
17.05.2025 11:44 Ответить
 
 