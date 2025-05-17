В Белополье на Сумщине объявили трехдневный траур

17-19 мая в Белополье Сумской области объявили днями траура по погибшим в результате удара российского беспилотника по автобусу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Белопольской громады Юрий Зарко.

"Этот день войдет в историю нашего города как "черная суббота"... В память об убитых мирных людях в городе объявлен траур с 17 по 19 мая", - написал Зарко.

Он добавил: "Не может быть прощения рашистам за их зверства".

Напомним, утром 17 мая российский дрон атаковал автобус с гражданскими. По состоянию на 8 утра погибли девять человек.

