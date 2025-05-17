1 452 6
В Белополье на Сумщине объявили трехдневный траур
17-19 мая в Белополье Сумской области объявили днями траура по погибшим в результате удара российского беспилотника по автобусу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Белопольской громады Юрий Зарко.
"Этот день войдет в историю нашего города как "черная суббота"... В память об убитых мирных людях в городе объявлен траур с 17 по 19 мая", - написал Зарко.
Он добавил: "Не может быть прощения рашистам за их зверства".
Напомним, утром 17 мая российский дрон атаковал автобус с гражданскими. По состоянию на 8 утра погибли девять человек.
по знищенню украінців 😡
будьте ви прокляті, кляті кацапи , і ваш виродок навікИ 😠
