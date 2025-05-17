Росіяни атакували рейсовий автобус на Сумщині, 9 людей загинули (оновлено). ФОТО
Зранку 17 травня російські загарбники атакували рейсовий автобус поблизу Білопілля.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
"Ворог вдарив по цивільному транспорту. Постраждали пасажири.
На місце події терміново виїхали медики та рятувальні служби. Постраждалим надають допомогу.
Уточнена інформація – згодом", - йдеться в повідомленні.
Згодом начальник ОВА Ігор Кальченко повідомив, що внаслідок цинічного удару росіян по автобусу загинуло 8 людей.
"Пʼятеро людей поранені. Їх негайно госпіталізують у лікарні. На місці триває рятувальна операція", - йдеться в повідомленні.
Оновлення
Станом на 7:45 внаслідок російського удару загинуло 9 людей, повідомили у Національній поліції України. Ще 4 дістали поранення.
"Окупанти прицільно вдарили по рейсовому автобусу, в якому перебували мирні жителі. Це не просто черговий обстріл — це цинічний воєнний злочин. російська армія знову вдарила по цивільному об’єкту, нехтуючи всіма нормами міжнародного права та людяності.
На місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці документують наслідки обстрілу, збирають докази, фіксують кожен злочинний слід. Усе для того, щоб кожен винний був знайдений і притягнутий до відповідальності", - зазначили у поліції.
О 9:45 Сумська ОВА повідомила, що кількість поранених зросла до 7.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Через Ворожбу (8 км від кордону) за добу проходить три десятки пасажирських і приміських поїздів і Укрзалізниця, мабуть, чекає повторення краснопільської події (обстріл локомотива приміського поїзда). І маршрутки з Сум до Конотопа, може, пора пускати не через Ворожбу а через Терни (35 км від кордону).
А від кого вона має бути?
ЗСУ, має дати відсіч?
Ви мабуть не з війська написали?
То запитайте у своїх *побратимів*, які никаються від тцк.
Поліція викликає лишень страх та тревожність, а не повагу та почуття свободи!
*давайте всі мені по три рубля і мудрості я дам вам *****.
Я сам читиє тіко по словам та голосно пердить в присутності чарівних дам*
Бзди, мусило
Чому ти вирішив шо воювати мають всі крім тебе?
Ти якійсь обраний? Мама * тебе нє для етого ражала*?
Якому бовдуоу ше не дійшло, що тцк і поліце - це внутрішній ворог та окупант, і кремлівські шістки, які зривають мобілізпцію?
і ще одне... чисто п.с. скільки вас, самосексистів та мізандристів, в Україні?
Заїбали вже срати/плакати.
Дибіли, конституцію читали тіко там де "маю право" , а там де *обов'язок* ніхєра
чи знову - обійдеся суворим відосиком-гундосиком?
Після кожного такого терористичного акту засідання радбезу оон,комісії з прав людини.
Щоб до цапні ненависть в усього світу була.
А мзс у нас немає.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев