Россияне атаковали рейсовый автобус в Сумской области, 9 человек погибли (обновлено). ФОТО

Утром 17 мая российские захватчики атаковали рейсовый автобус около Белополья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.

"Враг ударил по гражданскому транспорту. Пострадали пассажиры.

На место происшествия срочно выехали медики и спасательные службы. Пострадавшим оказывают помощь.

Уточненная информация - позже", - говорится в сообщении.

Впоследствии начальник ОВА Игорь Кальченко сообщил, что в результате циничного удара россиян по автобусу погибли 8 человек.

"Пять человек ранены. Их немедленно госпитализируют в больницы. На месте продолжается спасательная операция", - говорится в сообщении.

Обновление

По состоянию на 7:45 в результате российского удара погибли 9 человек, сообщили в Национальной полиции Украины. Еще 4 получили ранения.

"Оккупанты прицельно ударили по рейсовому автобусу, в котором находились мирные жители. Это не просто очередной обстрел — это циничное военное преступление. российская армия снова ударила по гражданскому объекту, пренебрегая всеми нормами международного права и человечности.

На месте трагедии работают следственно-оперативные группы полиции. Правоохранители документируют последствия обстрелов, собирают доказательства, фиксируют каждый преступный след. Все - для того, чтобы каждый виновный был найден и привлечен к ответственности", - отметили в полиции.

В 9:45 Сумская ОВА сообщила, что количество раненых возросло до 7.





