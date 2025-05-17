РУС
Россияне атаковали рейсовый автобус в Сумской области, 9 человек погибли (обновлено). ФОТО

Утром 17 мая российские захватчики атаковали рейсовый автобус около Белополья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.

"Враг ударил по гражданскому транспорту. Пострадали пассажиры.

На место происшествия срочно выехали медики и спасательные службы. Пострадавшим оказывают помощь.

Уточненная информация - позже", - говорится в сообщении.

Впоследствии начальник ОВА Игорь Кальченко сообщил, что в результате циничного удара россиян по автобусу погибли 8 человек.

"Пять человек ранены. Их немедленно госпитализируют в больницы. На месте продолжается спасательная операция", - говорится в сообщении.

Обновление

По состоянию на 7:45 в результате российского удара погибли 9 человек, сообщили в Национальной полиции Украины. Еще 4 получили ранения.

"Оккупанты прицельно ударили по рейсовому автобусу, в котором находились мирные жители. Это не просто очередной обстрел — это циничное военное преступление. российская армия снова ударила по гражданскому объекту, пренебрегая всеми нормами международного права и человечности.

На месте трагедии работают следственно-оперативные группы полиции. Правоохранители документируют последствия обстрелов, собирают доказательства, фиксируют каждый преступный след. Все - для того, чтобы каждый виновный был найден и привлечен к ответственности", - отметили в полиции.

В 9:45 Сумская ОВА сообщила, что количество раненых возросло до 7.

Атака на автобус на Сумщині
Атака на автобус на Сумщині

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Россия за сутки более 90 раз обстреляла Сумскую область: повреждены дома, эвакуированы 148 человек

Як би це цинічно не звучало, схоже потрібно переходити до норм Старого Завіту - око за око, зуб за зуб. Дотримання християнських цінностей, як і норм міжнародного правч л ше однією воюючою стороною веде др її поразки. Приклад симпатій і антипатій Трампа це яскраво демонструє. Віоніше це демонструє відсутнґсть емпатії у тих, хто керує світом.
17.05.2025 07:54 Ответить
Відповіть похоронена в 2019р мудрим народом
17.05.2025 08:38 Ответить
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
17.05.2025 07:54 Ответить
Мабуть там тільки україномовні їхали, бо про російськомовних вони же на стрілки переживали, вимоги висували. Видно нові розробки озброєння з'явилися, що відразу виявляють відсутність російсьмовних навіть в техніці
17.05.2025 07:28 Ответить
От саме так цю новину треба подавати для західного обивателя. А то російська пропаганда знатно їм мізки промиває. Фіци , орбаниі подібні діячі не самі обираються
17.05.2025 12:11 Ответить
Трампу это покажите, а то он рассуждает, как Путин хочет мира!
17.05.2025 13:49 Ответить
Так всі притомні аналітики про це криком кричать. Зельона дипломатія програла інформаційну війну. У трампа і багатьох республіканців в голові каша з російських наративів.
17.05.2025 13:59 Ответить
А насправді кров цих загиблих людей лежить і на трампі.
17.05.2025 16:09 Ответить
тут уже к этому привыкли, как вы в своем время привыкли к бомбежкам алеппо
17.05.2025 21:35 Ответить
Прочитайте коментар, який я коментував. Там нестандартна подача інформації. Стандартно і так повідомлять, а споживачу це вже нецікаво
18.05.2025 00:42 Ответить
Та да, тут у нас якраз така область, особливо прикордоння, що одні україномовні. Цілі села переселені в 17 столітті здалеку з боліт з специфічною говіркою яка збереглася до цих пір.
Через Ворожбу (8 км від кордону) за добу проходить три десятки пасажирських і приміських поїздів і Укрзалізниця, мабуть, чекає повторення краснопільської події (обстріл локомотива приміського поїзда). І маршрутки з Сум до Конотопа, може, пора пускати не через Ворожбу а через Терни (35 км від кордону).
17.05.2025 14:12 Ответить
Як би це цинічно не звучало, схоже потрібно переходити до норм Старого Завіту - око за око, зуб за зуб. Дотримання християнських цінностей, як і норм міжнародного правч л ше однією воюючою стороною веде др її поразки. Приклад симпатій і антипатій Трампа це яскраво демонструє. Віоніше це демонструє відсутнґсть емпатії у тих, хто керує світом.
17.05.2025 07:54 Ответить
Переходити потрібно ще з 2014 року
17.05.2025 08:26 Ответить
треба було ще з початку 90-х з початком Незалежності, а то танцювали під кацапську дудуку десятиліття і багато хто продовжує,
17.05.2025 09:14 Ответить
тобі завтра пику набють посерд міста за руській язик.і всім буде пох.отакий зуб за зуб в Україні.
17.05.2025 08:52 Ответить
Мені не наб'ють ща руський язик. 😊 Можуть набити за руZZкій ізік. Я послугивуюся у живому спілкуванні виключно українською мивою. Язик - то орган, яким лижуть, мова - засіб спілкування. Наступне - слова "руський" і "россійскій" - це антагоністи. Руська путь у Карпатах не має жодного стосунку до россійскага путі кацапів. Аналогічно Руська правда київського князя Ярослава Мудрого жодним чином не стосується мацковского княжества, яке на той час навіть не існувало. Русини Галичини не є ні братами, ні одноплемінниками угро-фінських руZZкіх з кацапстану.
17.05.2025 09:20 Ответить
Ірину Фаріон навіть убили і що ? звісно ніхто не понесе покарання.кому зуб за зуб ? ти гарно написав а зробити ?
17.05.2025 10:12 Ответить
Тарзан, ты прямо с передка пишешь тут? Там же все РЭБами забито и нашими, и кацапскими.
17.05.2025 13:45 Ответить
ІНХ.
17.05.2025 13:48 Ответить
ПНХ, засранец тыловой.
17.05.2025 13:52 Ответить
а відкіль же ти пишеш рєбом зашитий ?
17.05.2025 14:04 Ответить
Оттуда, рашотроллик, из Украины.
17.05.2025 14:16 Ответить
Так. У нас же на складах сотні тисяч ракет дальністю 500-1500 км, стратегічна авіація, пускові установки.. Тільки треба наказ віддати...
17.05.2025 10:13 Ответить
Вже задовбали ті перемогуни. Ніяк до болєзних не доходить, що не має чим відповідати. Все вкрадено потужною і незламною командою зєльоних.
17.05.2025 12:15 Ответить
не люди концентроване зло темна ворожа субстанція
17.05.2025 07:54 Ответить
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
17.05.2025 07:54 Ответить
Відповідь де наша?
17.05.2025 07:59 Ответить
А де наша відповідь?
А від кого вона має бути?
ЗСУ, має дати відсіч?
Ви мабуть не з війська написали?
То запитайте у своїх *побратимів*, які никаються від тцк.
17.05.2025 08:06 Ответить
Не набридло маячню писати?ТЦК,поліція,держслужбовці,військові в тилу і на пенсії -ось хто никається
17.05.2025 08:14 Ответить
А ти підеш в поліцію, держслужбовцем, військовим в тилу або тецекашником?
17.05.2025 08:19 Ответить
Я піду. Ще можу в батальйон Монако чи 95 квартал, куди звертатися, до тебе?
17.05.2025 10:25 Ответить
Можеш і до мене. Знайдемо тобі місце в 117 бригаді ТРО. Будеш захищати Сумщину.
17.05.2025 11:04 Ответить
То чому ви не знаходите місця тцкунам, поліцаям, тиловим воякам, чинушам, різного роду силовикам та ще сотням тисяч різної заброньованої мразоти? Чому лише чорноробам? Бо знаєте, що всі перераховані категорії просто пошлють вас нах?
17.05.2025 11:30 Ответить
Це ти кого чорноробами називаєш, пітух крашений?
17.05.2025 12:33 Ответить
мене він чорноробом називає, курка ти общипана! Але я чомусь не ображаюсь! підказати, чому? тому що він образливого не висловився, - бо пакують саме тих, хто економіку своїми руками і плечами тримає - бездарні паразити тцк і поліце винищують нас, гееоцидять мужчин! (сам найдеш статті Ку і ККУ, які вони порушують???) а ти останніх покриваєш безсоромно!
17.05.2025 19:23 Ответить
Під@р ти "гееоцижений". Тому ти і не ображаєшся. Мужчина, блд😂
17.05.2025 20:40 Ответить
Тебе, воїн, про інше питають. Негарно так тупо переводити стрілки
17.05.2025 12:20 Ответить
Тебе взагалі ніхто ні про що не питав, але ти свій писок все одно сунеш. Давай про "стрілки" більш розлого, раз вже влізло в розмову.
17.05.2025 12:30 Ответить
Як і тебе, боєць диванного фронту. На іконку зєльоного бубочкі вже помолився?
17.05.2025 12:35 Ответить
Ти тупо влізло в розмову і мені тут щось про диван белькочеш... Ти готове вступити до лав 117-ї бригади ТРО?
17.05.2025 12:40 Ответить
Вибачте а 117-та це та бригада яка весь час дислокувалася тут в області і яка пишно святкувала на Петропавлівській свій восьмирічний ювілей?
17.05.2025 17:36 Ответить
Та туди черга б вишикувалися, якби брали під бронь. А так тільки в бригаду наступу.
17.05.2025 12:17 Ответить
а навіщо йти і ставати поліцейським бандитом? щоби що? щоби в країні далі процвітав "вищий кримінал під прикриттям"?? Поліція - це перші порушники законів та Конституції! Без них люди раду дадуть не просто "якгсь", а взагалі!
Поліція викликає лишень страх та тревожність, а не повагу та почуття свободи!
17.05.2025 16:29 Ответить
Те що хтось никається від служби ховаючись чито в тцк чи в поліції не виправдовує тіх хто никається на дивані, при цьому з цього дивана (проперженого цим хоробрим хлопаком) знаходиться час срати на різних форумах
18.05.2025 11:54 Ответить
У тебе освіта рівня 3 класи,і твоя тупа макітра не розуміє,що таке причино-наслідкові зв*язки
18.05.2025 12:03 Ответить
В тебе освіта більш ніж три класа.
*давайте всі мені по три рубля і мудрості я дам вам *****.
Я сам читиє тіко по словам та голосно пердить в присутності чарівних дам*
Бзди, мусило
18.05.2025 12:57 Ответить
Ну 1 500 000 было солдат и не было никакого ответа , давай ещё наберём 3 000 000 кто прячется и тогда будет жёсткий ответ )) что мешать сейчас миллионной армии отвечать не понятно
17.05.2025 08:16 Ответить
Кацап брись.
17.05.2025 08:56 Ответить
Коли мордою в зелене гамно тицьнути, то відразу про кацапів, рептилоїдів, іпсо і піндосів починають волати. Класика
17.05.2025 12:24 Ответить
В одному реченні нарахував різну кількість.
Чому ти вирішив шо воювати мають всі крім тебе?
Ти якійсь обраний? Мама * тебе нє для етого ражала*?
18.05.2025 11:58 Ответить
а чому це тцк, як присягу складало на вірність, саме никається від фронту, а замість себе виловлюцивільних, роблячи їх присусово "військовозобовязаними"??
Якому бовдуоу ше не дійшло, що тцк і поліце - це внутрішній ворог та окупант, і кремлівські шістки, які зривають мобілізпцію?
і ще одне... чисто п.с. скільки вас, самосексистів та мізандристів, в Україні?
17.05.2025 16:26 Ответить
Якби тцк відрубало ухилянтів від інтернету то це булоб дуже добре.
Заїбали вже срати/плакати.
Дибіли, конституцію читали тіко там де "маю право" , а там де *обов'язок* ніхєра
18.05.2025 09:25 Ответить
Відповіть похоронена в 2019р мудрим народом
17.05.2025 08:38 Ответить
Багато,чого тільки варта ліквідація ватажків динири,але,такі,як ти-какая разніца вирішили поржать
17.05.2025 11:36 Ответить
з такими дописами ви ні разу не прикольний
17.05.2025 11:37 Ответить
відповідь буде в вечірньому гундосику, про потужну потужність та незламну незламність, на цьому все.
17.05.2025 10:07 Ответить
в криптовалюті
17.05.2025 18:37 Ответить
Складова їх переговорів. Треба стерегтися їх ударів по цивільним.
17.05.2025 08:00 Ответить
це такі козирі у пуйла як казав рудий
17.05.2025 08:19 Ответить
Ось так безкарно ворог знищує мирне населення ,що б ви виздихали кацапи варвари ,путін **** здохни і вся твоя родина і який цинізм про якісь переговори говорити немає з ким там говорити.
17.05.2025 08:20 Ответить
Зєля-Надпотужна, мають бути атаковані-знищені 9 об'єктів московії, наприклад керченський міст, стратегічні мости на окупованій Україні, нафтозаводи, заводи ВПК Соссії, арсенали...
чи знову - обійдеся суворим відосиком-гундосиком?
17.05.2025 08:36 Ответить
Нехай КОЖЕН лаптерилий на планеті згорить у пеклі! Щирі співчуття рідним загиблих!
17.05.2025 08:49 Ответить
17.05.2025 08:54 Ответить
Є такий вирах - окозамилювання...подібних фото це теж стосується. Не треба замилювати російські злочини.
17.05.2025 08:58 Ответить
цензура, хечеш без мила дивись на телеграмі чи інших платформах на яких немає цензури
17.05.2025 09:07 Ответить
Хто запровадив цю цензуру, що фактично прикриває російські злочини?
17.05.2025 09:10 Ответить
розумні люди, які знають що на новинних сайтах не тільки кровожериливі пенси сидять а ще і підлітки...
17.05.2025 09:13 Ответить
10 км від лбз їздять маршрутки, так наче війни і немає...
17.05.2025 09:06 Ответить
Ага, а ОВА в черговий раз бреше називаючи рейсову маршрутку евакуаційною.
17.05.2025 19:42 Ответить
Нащо нам показкєте?
Після кожного такого терористичного акту засідання радбезу оон,комісії з прав людини.
Щоб до цапні ненависть в усього світу була.
А мзс у нас немає.
17.05.2025 09:45 Ответить
А в Украине уже закончились миллион дронов или все нпз с Крымским мостом в помойке?? А у бениного Оманского Нарика очередное перемирие ...да зелеДрочери??
17.05.2025 10:36 Ответить
Що за прокляте Богом і людьми диявольське, кровожерливе, кацапське стадо!
17.05.2025 10:53 Ответить
17.05.2025 11:03 Ответить
Вангую: сьогодні русня заявить, що київський режим обстріляв автобус з пенсіонерами.
17.05.2025 11:58 Ответить
Дзеркальна відплата не поможе: московські орки, як стадо андрофагів, рівності не сприймають. 1 до 5 вбитих московитів, тільки таке на них вплине. Бо 5-кутна зірка є символом їхнього божка сраліна. З одними сша цього не добитись, бо вони ******* "Нємитую" срашу набагато більше, ніж Україну. Необхідна допомога Японії (й Респ.Кореї й Гаошані) та входження Німеччини до міцного союзу з Францією та Англією. Тут чимало українців можуть повпливати.
17.05.2025 12:14 Ответить
Яка відплата я вас прошу...Ця влада неспроможна щось зорганізувати. Зеленський повинен піти у відставку інакше нічого не залишиться від України!
17.05.2025 14:52 Ответить
поганые кацапские ******** будьте вы прокляты за это и за все ваши преступления,горите вечно в аду!!!
17.05.2025 12:34 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
17.05.2025 12:35 Ответить
Покажить ці фото Трампу, бо іноземці кажуть, що їм таке не показують і вони не знають, що відбувається. Чим взагалі наші вельможі займаються ?
17.05.2025 14:49 Ответить
Який смисл, він себе чітко обозначів, чі ти ще сомніваєшься)
17.05.2025 17:12 Ответить
Зеленський себе теж обізначив. Але не ж завадило би йому - згідно ж його "прав", Конституцією по зребті вгатити, і болт в одне місце вкрутити!! Тоді до мізків багато що доходить...
18.05.2025 02:07 Ответить
Співчуття рідним та близьким Українців, які загинули від рук кровожерливих тварюк.(( Горіти у пеклі кацапській мразоті.
17.05.2025 15:29 Ответить
Це показова страта перед ЄС, нам на вас насрати, хто не зрозумів.
17.05.2025 17:11 Ответить
 
 