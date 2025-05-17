Россияне атаковали рейсовый автобус в Сумской области, 9 человек погибли (обновлено). ФОТО
Утром 17 мая российские захватчики атаковали рейсовый автобус около Белополья.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.
"Враг ударил по гражданскому транспорту. Пострадали пассажиры.
На место происшествия срочно выехали медики и спасательные службы. Пострадавшим оказывают помощь.
Уточненная информация - позже", - говорится в сообщении.
Впоследствии начальник ОВА Игорь Кальченко сообщил, что в результате циничного удара россиян по автобусу погибли 8 человек.
"Пять человек ранены. Их немедленно госпитализируют в больницы. На месте продолжается спасательная операция", - говорится в сообщении.
Обновление
По состоянию на 7:45 в результате российского удара погибли 9 человек, сообщили в Национальной полиции Украины. Еще 4 получили ранения.
"Оккупанты прицельно ударили по рейсовому автобусу, в котором находились мирные жители. Это не просто очередной обстрел — это циничное военное преступление. российская армия снова ударила по гражданскому объекту, пренебрегая всеми нормами международного права и человечности.
На месте трагедии работают следственно-оперативные группы полиции. Правоохранители документируют последствия обстрелов, собирают доказательства, фиксируют каждый преступный след. Все - для того, чтобы каждый виновный был найден и привлечен к ответственности", - отметили в полиции.
В 9:45 Сумская ОВА сообщила, что количество раненых возросло до 7.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Через Ворожбу (8 км від кордону) за добу проходить три десятки пасажирських і приміських поїздів і Укрзалізниця, мабуть, чекає повторення краснопільської події (обстріл локомотива приміського поїзда). І маршрутки з Сум до Конотопа, може, пора пускати не через Ворожбу а через Терни (35 км від кордону).
А від кого вона має бути?
ЗСУ, має дати відсіч?
Ви мабуть не з війська написали?
То запитайте у своїх *побратимів*, які никаються від тцк.
Поліція викликає лишень страх та тревожність, а не повагу та почуття свободи!
*давайте всі мені по три рубля і мудрості я дам вам *****.
Я сам читиє тіко по словам та голосно пердить в присутності чарівних дам*
Бзди, мусило
Чому ти вирішив шо воювати мають всі крім тебе?
Ти якійсь обраний? Мама * тебе нє для етого ражала*?
Якому бовдуоу ше не дійшло, що тцк і поліце - це внутрішній ворог та окупант, і кремлівські шістки, які зривають мобілізпцію?
і ще одне... чисто п.с. скільки вас, самосексистів та мізандристів, в Україні?
Заїбали вже срати/плакати.
Дибіли, конституцію читали тіко там де "маю право" , а там де *обов'язок* ніхєра
чи знову - обійдеся суворим відосиком-гундосиком?
Після кожного такого терористичного акту засідання радбезу оон,комісії з прав людини.
Щоб до цапні ненависть в усього світу була.
А мзс у нас немає.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев