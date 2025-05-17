Росіяни атакували рейсовий автобус на Сумщині, 9 людей загинули (оновлено). ФОТО

Зранку 17 травня російські загарбники атакували рейсовий автобус поблизу Білопілля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

"Ворог вдарив по цивільному транспорту. Постраждали пасажири.

На місце події терміново виїхали медики та рятувальні служби. Постраждалим надають допомогу.

Уточнена інформація – згодом", - йдеться в повідомленні.

Згодом начальник ОВА Ігор Кальченко повідомив, що внаслідок цинічного удару росіян по автобусу загинуло 8 людей.

"Пʼятеро людей поранені. Їх негайно госпіталізують у лікарні. На місці триває рятувальна операція", - йдеться в повідомленні.

Оновлення

Станом на 7:45 внаслідок російського удару загинуло 9 людей, повідомили у Національній поліції України. Ще 4 дістали поранення.

"Окупанти прицільно вдарили по рейсовому автобусу, в якому перебували мирні жителі. Це не просто черговий обстріл — це цинічний воєнний злочин. російська армія знову вдарила по цивільному об’єкту, нехтуючи всіма нормами міжнародного права та людяності.

На місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці документують наслідки обстрілу, збирають докази, фіксують кожен злочинний слід. Усе для того, щоб кожен винний був знайдений і притягнутий до відповідальності", - зазначили у поліції.

О 9:45 Сумська ОВА повідомила, що кількість поранених зросла до 7.





