Росіяни атакували рейсовий автобус на Сумщині, 9 людей загинули (оновлено). ФОТО

Зранку 17 травня  російські загарбники атакували рейсовий автобус поблизу Білопілля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

"Ворог вдарив по цивільному транспорту. Постраждали пасажири.

На місце події терміново виїхали медики та рятувальні служби. Постраждалим надають допомогу.

Уточнена інформація – згодом", - йдеться в повідомленні.

Згодом начальник ОВА Ігор Кальченко повідомив, що внаслідок цинічного удару росіян по автобусу  загинуло 8 людей.

"Пʼятеро людей поранені. Їх негайно госпіталізують у лікарні. На місці триває рятувальна операція", - йдеться в повідомленні.

Оновлення 

Станом на 7:45 внаслідок російського удару загинуло 9 людей, повідомили у Національній поліції України. Ще 4 дістали поранення.

"Окупанти прицільно вдарили по рейсовому автобусу, в якому перебували мирні жителі. Це не просто черговий обстріл — це цинічний воєнний злочин. російська армія знову вдарила по цивільному об’єкту, нехтуючи всіма нормами міжнародного права та людяності.

На місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці документують наслідки обстрілу, збирають докази, фіксують кожен злочинний слід. Усе для того, щоб кожен винний був знайдений і притягнутий до відповідальності", - зазначили у поліції.

О 9:45 Сумська ОВА повідомила, що кількість поранених зросла до 7.

Атака на автобус на Сумщині
Атака на автобус на Сумщині

+58
Як би це цинічно не звучало, схоже потрібно переходити до норм Старого Завіту - око за око, зуб за зуб. Дотримання християнських цінностей, як і норм міжнародного правч л ше однією воюючою стороною веде др її поразки. Приклад симпатій і антипатій Трампа це яскраво демонструє. Віоніше це демонструє відсутнґсть емпатії у тих, хто керує світом.
показати весь коментар
17.05.2025 07:54 Відповісти
+22
Відповіть похоронена в 2019р мудрим народом
показати весь коментар
17.05.2025 08:38 Відповісти
+20
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
показати весь коментар
17.05.2025 07:54 Відповісти
Мабуть там тільки україномовні їхали, бо про російськомовних вони же на стрілки переживали, вимоги висували. Видно нові розробки озброєння з'явилися, що відразу виявляють відсутність російсьмовних навіть в техніці
показати весь коментар
17.05.2025 07:28 Відповісти
От саме так цю новину треба подавати для західного обивателя. А то російська пропаганда знатно їм мізки промиває. Фіци , орбаниі подібні діячі не самі обираються
показати весь коментар
17.05.2025 12:11 Відповісти
Трампу это покажите, а то он рассуждает, как Путин хочет мира!
показати весь коментар
17.05.2025 13:49 Відповісти
Так всі притомні аналітики про це криком кричать. Зельона дипломатія програла інформаційну війну. У трампа і багатьох республіканців в голові каша з російських наративів.
показати весь коментар
17.05.2025 13:59 Відповісти
А насправді кров цих загиблих людей лежить і на трампі.
показати весь коментар
17.05.2025 16:09 Відповісти
тут уже к этому привыкли, как вы в своем время привыкли к бомбежкам алеппо
показати весь коментар
17.05.2025 21:35 Відповісти
Прочитайте коментар, який я коментував. Там нестандартна подача інформації. Стандартно і так повідомлять, а споживачу це вже нецікаво
показати весь коментар
18.05.2025 00:42 Відповісти
Та да, тут у нас якраз така область, особливо прикордоння, що одні україномовні. Цілі села переселені в 17 столітті здалеку з боліт з специфічною говіркою яка збереглася до цих пір.
Через Ворожбу (8 км від кордону) за добу проходить три десятки пасажирських і приміських поїздів і Укрзалізниця, мабуть, чекає повторення краснопільської події (обстріл локомотива приміського поїзда). І маршрутки з Сум до Конотопа, може, пора пускати не через Ворожбу а через Терни (35 км від кордону).
показати весь коментар
17.05.2025 14:12 Відповісти
17.05.2025 07:54 Відповісти
Переходити потрібно ще з 2014 року
показати весь коментар
17.05.2025 08:26 Відповісти
треба було ще з початку 90-х з початком Незалежності, а то танцювали під кацапську дудуку десятиліття і багато хто продовжує,
показати весь коментар
17.05.2025 09:14 Відповісти
тобі завтра пику набють посерд міста за руській язик.і всім буде пох.отакий зуб за зуб в Україні.
показати весь коментар
17.05.2025 08:52 Відповісти
Мені не наб'ють ща руський язик. 😊 Можуть набити за руZZкій ізік. Я послугивуюся у живому спілкуванні виключно українською мивою. Язик - то орган, яким лижуть, мова - засіб спілкування. Наступне - слова "руський" і "россійскій" - це антагоністи. Руська путь у Карпатах не має жодного стосунку до россійскага путі кацапів. Аналогічно Руська правда київського князя Ярослава Мудрого жодним чином не стосується мацковского княжества, яке на той час навіть не існувало. Русини Галичини не є ні братами, ні одноплемінниками угро-фінських руZZкіх з кацапстану.
показати весь коментар
17.05.2025 09:20 Відповісти
Ірину Фаріон навіть убили і що ? звісно ніхто не понесе покарання.кому зуб за зуб ? ти гарно написав а зробити ?
показати весь коментар
17.05.2025 10:12 Відповісти
Тарзан, ты прямо с передка пишешь тут? Там же все РЭБами забито и нашими, и кацапскими.
показати весь коментар
17.05.2025 13:45 Відповісти
ІНХ.
показати весь коментар
17.05.2025 13:48 Відповісти
ПНХ, засранец тыловой.
показати весь коментар
17.05.2025 13:52 Відповісти
а відкіль же ти пишеш рєбом зашитий ?
показати весь коментар
17.05.2025 14:04 Відповісти
Оттуда, рашотроллик, из Украины.
показати весь коментар
17.05.2025 14:16 Відповісти
Так. У нас же на складах сотні тисяч ракет дальністю 500-1500 км, стратегічна авіація, пускові установки.. Тільки треба наказ віддати...
показати весь коментар
17.05.2025 10:13 Відповісти
Вже задовбали ті перемогуни. Ніяк до болєзних не доходить, що не має чим відповідати. Все вкрадено потужною і незламною командою зєльоних.
показати весь коментар
17.05.2025 12:15 Відповісти
не люди концентроване зло темна ворожа субстанція
показати весь коментар
17.05.2025 07:54 Відповісти
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
показати весь коментар
17.05.2025 07:54 Відповісти
Відповідь де наша?
показати весь коментар
17.05.2025 07:59 Відповісти
А де наша відповідь?
А від кого вона має бути?
ЗСУ, має дати відсіч?
Ви мабуть не з війська написали?
То запитайте у своїх *побратимів*, які никаються від тцк.
показати весь коментар
17.05.2025 08:06 Відповісти
Не набридло маячню писати?ТЦК,поліція,держслужбовці,військові в тилу і на пенсії -ось хто никається
показати весь коментар
17.05.2025 08:14 Відповісти
А ти підеш в поліцію, держслужбовцем, військовим в тилу або тецекашником?
показати весь коментар
17.05.2025 08:19 Відповісти
Я піду. Ще можу в батальйон Монако чи 95 квартал, куди звертатися, до тебе?
показати весь коментар
17.05.2025 10:25 Відповісти
Можеш і до мене. Знайдемо тобі місце в 117 бригаді ТРО. Будеш захищати Сумщину.
показати весь коментар
17.05.2025 11:04 Відповісти
То чому ви не знаходите місця тцкунам, поліцаям, тиловим воякам, чинушам, різного роду силовикам та ще сотням тисяч різної заброньованої мразоти? Чому лише чорноробам? Бо знаєте, що всі перераховані категорії просто пошлють вас нах?
показати весь коментар
17.05.2025 11:30 Відповісти
Це ти кого чорноробами називаєш, пітух крашений?
показати весь коментар
17.05.2025 12:33 Відповісти
мене він чорноробом називає, курка ти общипана! Але я чомусь не ображаюсь! підказати, чому? тому що він образливого не висловився, - бо пакують саме тих, хто економіку своїми руками і плечами тримає - бездарні паразити тцк і поліце винищують нас, гееоцидять мужчин! (сам найдеш статті Ку і ККУ, які вони порушують???) а ти останніх покриваєш безсоромно!
показати весь коментар
17.05.2025 19:23 Відповісти
Під@р ти "гееоцижений". Тому ти і не ображаєшся. Мужчина, блд😂
показати весь коментар
17.05.2025 20:40 Відповісти
Тебе, воїн, про інше питають. Негарно так тупо переводити стрілки
показати весь коментар
17.05.2025 12:20 Відповісти
Тебе взагалі ніхто ні про що не питав, але ти свій писок все одно сунеш. Давай про "стрілки" більш розлого, раз вже влізло в розмову.
показати весь коментар
17.05.2025 12:30 Відповісти
Як і тебе, боєць диванного фронту. На іконку зєльоного бубочкі вже помолився?
показати весь коментар
17.05.2025 12:35 Відповісти
Ти тупо влізло в розмову і мені тут щось про диван белькочеш... Ти готове вступити до лав 117-ї бригади ТРО?
показати весь коментар
17.05.2025 12:40 Відповісти
Вибачте а 117-та це та бригада яка весь час дислокувалася тут в області і яка пишно святкувала на Петропавлівській свій восьмирічний ювілей?
показати весь коментар
17.05.2025 17:36 Відповісти
Та туди черга б вишикувалися, якби брали під бронь. А так тільки в бригаду наступу.
показати весь коментар
17.05.2025 12:17 Відповісти
а навіщо йти і ставати поліцейським бандитом? щоби що? щоби в країні далі процвітав "вищий кримінал під прикриттям"?? Поліція - це перші порушники законів та Конституції! Без них люди раду дадуть не просто "якгсь", а взагалі!
Поліція викликає лишень страх та тревожність, а не повагу та почуття свободи!
показати весь коментар
17.05.2025 16:29 Відповісти
Те що хтось никається від служби ховаючись чито в тцк чи в поліції не виправдовує тіх хто никається на дивані, при цьому з цього дивана (проперженого цим хоробрим хлопаком) знаходиться час срати на різних форумах
показати весь коментар
18.05.2025 11:54 Відповісти
У тебе освіта рівня 3 класи,і твоя тупа макітра не розуміє,що таке причино-наслідкові зв*язки
показати весь коментар
18.05.2025 12:03 Відповісти
В тебе освіта більш ніж три класа.
*давайте всі мені по три рубля і мудрості я дам вам *****.
Я сам читиє тіко по словам та голосно пердить в присутності чарівних дам*
Бзди, мусило
показати весь коментар
18.05.2025 12:57 Відповісти
Ну 1 500 000 было солдат и не было никакого ответа , давай ещё наберём 3 000 000 кто прячется и тогда будет жёсткий ответ )) что мешать сейчас миллионной армии отвечать не понятно
показати весь коментар
17.05.2025 08:16 Відповісти
Кацап брись.
показати весь коментар
17.05.2025 08:56 Відповісти
Коли мордою в зелене гамно тицьнути, то відразу про кацапів, рептилоїдів, іпсо і піндосів починають волати. Класика
показати весь коментар
17.05.2025 12:24 Відповісти
В одному реченні нарахував різну кількість.
Чому ти вирішив шо воювати мають всі крім тебе?
Ти якійсь обраний? Мама * тебе нє для етого ражала*?
показати весь коментар
18.05.2025 11:58 Відповісти
а чому це тцк, як присягу складало на вірність, саме никається від фронту, а замість себе виловлюцивільних, роблячи їх присусово "військовозобовязаними"??
Якому бовдуоу ше не дійшло, що тцк і поліце - це внутрішній ворог та окупант, і кремлівські шістки, які зривають мобілізпцію?
і ще одне... чисто п.с. скільки вас, самосексистів та мізандристів, в Україні?
показати весь коментар
17.05.2025 16:26 Відповісти
Якби тцк відрубало ухилянтів від інтернету то це булоб дуже добре.
Заїбали вже срати/плакати.
Дибіли, конституцію читали тіко там де "маю право" , а там де *обов'язок* ніхєра
показати весь коментар
18.05.2025 09:25 Відповісти
Відповіть похоронена в 2019р мудрим народом
показати весь коментар
17.05.2025 08:38 Відповісти
Багато,чого тільки варта ліквідація ватажків динири,але,такі,як ти-какая разніца вирішили поржать
показати весь коментар
17.05.2025 11:36 Відповісти
з такими дописами ви ні разу не прикольний
показати весь коментар
17.05.2025 11:37 Відповісти
відповідь буде в вечірньому гундосику, про потужну потужність та незламну незламність, на цьому все.
показати весь коментар
17.05.2025 10:07 Відповісти
в криптовалюті
показати весь коментар
17.05.2025 18:37 Відповісти
Складова їх переговорів. Треба стерегтися їх ударів по цивільним.
показати весь коментар
17.05.2025 08:00 Відповісти
це такі козирі у пуйла як казав рудий
показати весь коментар
17.05.2025 08:19 Відповісти
Ось так безкарно ворог знищує мирне населення ,що б ви виздихали кацапи варвари ,путін **** здохни і вся твоя родина і який цинізм про якісь переговори говорити немає з ким там говорити.
показати весь коментар
17.05.2025 08:20 Відповісти
Зєля-Надпотужна, мають бути атаковані-знищені 9 об'єктів московії, наприклад керченський міст, стратегічні мости на окупованій Україні, нафтозаводи, заводи ВПК Соссії, арсенали...
чи знову - обійдеся суворим відосиком-гундосиком?
показати весь коментар
17.05.2025 08:36 Відповісти
Нехай КОЖЕН лаптерилий на планеті згорить у пеклі! Щирі співчуття рідним загиблих!
показати весь коментар
17.05.2025 08:49 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2025 08:54 Відповісти
Є такий вирах - окозамилювання...подібних фото це теж стосується. Не треба замилювати російські злочини.
показати весь коментар
17.05.2025 08:58 Відповісти
цензура, хечеш без мила дивись на телеграмі чи інших платформах на яких немає цензури
показати весь коментар
17.05.2025 09:07 Відповісти
Хто запровадив цю цензуру, що фактично прикриває російські злочини?
показати весь коментар
17.05.2025 09:10 Відповісти
розумні люди, які знають що на новинних сайтах не тільки кровожериливі пенси сидять а ще і підлітки...
показати весь коментар
17.05.2025 09:13 Відповісти
10 км від лбз їздять маршрутки, так наче війни і немає...
показати весь коментар
17.05.2025 09:06 Відповісти
Ага, а ОВА в черговий раз бреше називаючи рейсову маршрутку евакуаційною.
показати весь коментар
17.05.2025 19:42 Відповісти
Нащо нам показкєте?
Після кожного такого терористичного акту засідання радбезу оон,комісії з прав людини.
Щоб до цапні ненависть в усього світу була.
А мзс у нас немає.
показати весь коментар
17.05.2025 09:45 Відповісти
А в Украине уже закончились миллион дронов или все нпз с Крымским мостом в помойке?? А у бениного Оманского Нарика очередное перемирие ...да зелеДрочери??
показати весь коментар
17.05.2025 10:36 Відповісти
Що за прокляте Богом і людьми диявольське, кровожерливе, кацапське стадо!
показати весь коментар
17.05.2025 10:53 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2025 11:03 Відповісти
Вангую: сьогодні русня заявить, що київський режим обстріляв автобус з пенсіонерами.
показати весь коментар
17.05.2025 11:58 Відповісти
Дзеркальна відплата не поможе: московські орки, як стадо андрофагів, рівності не сприймають. 1 до 5 вбитих московитів, тільки таке на них вплине. Бо 5-кутна зірка є символом їхнього божка сраліна. З одними сша цього не добитись, бо вони ******* "Нємитую" срашу набагато більше, ніж Україну. Необхідна допомога Японії (й Респ.Кореї й Гаошані) та входження Німеччини до міцного союзу з Францією та Англією. Тут чимало українців можуть повпливати.
показати весь коментар
17.05.2025 12:14 Відповісти
Яка відплата я вас прошу...Ця влада неспроможна щось зорганізувати. Зеленський повинен піти у відставку інакше нічого не залишиться від України!
показати весь коментар
17.05.2025 14:52 Відповісти
поганые кацапские ******** будьте вы прокляты за это и за все ваши преступления,горите вечно в аду!!!
показати весь коментар
17.05.2025 12:34 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показати весь коментар
17.05.2025 12:35 Відповісти
Покажить ці фото Трампу, бо іноземці кажуть, що їм таке не показують і вони не знають, що відбувається. Чим взагалі наші вельможі займаються ?
показати весь коментар
17.05.2025 14:49 Відповісти
Який смисл, він себе чітко обозначів, чі ти ще сомніваєшься)
показати весь коментар
17.05.2025 17:12 Відповісти
Зеленський себе теж обізначив. Але не ж завадило би йому - згідно ж його "прав", Конституцією по зребті вгатити, і болт в одне місце вкрутити!! Тоді до мізків багато що доходить...
показати весь коментар
18.05.2025 02:07 Відповісти
Співчуття рідним та близьким Українців, які загинули від рук кровожерливих тварюк.(( Горіти у пеклі кацапській мразоті.
показати весь коментар
17.05.2025 15:29 Відповісти
Це показова страта перед ЄС, нам на вас насрати, хто не зрозумів.
показати весь коментар
17.05.2025 17:11 Відповісти
 
 