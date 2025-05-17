РУС
Новости Обстрелы Сумщины
В атакованном автобусе люди ехали на эвакуацию, большинство погибших - женщины пенсионного возраста, - глава Белопольской громады Зарко

Оккупанты атаковали автобус с гражданскими, есть погибшие

Утром 17 мая 2025 года войска РФ ударили дроном по рейсовому автобусу в Белополье. 9 человек погибли, 5 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Суспільне.Суми".

"В этом автобусе люди ехали на эвакуацию. За городом в автобус ударил "Ланцет", его навел разведывательный беспилотник. Сейчас имеем 9 погибших и 5 раненых. Последние получили на месте медицинскую помощь и их отправили в Сумы в больницу. Сейчас мы вывозим тела погибших. Личности некоторых из них пока не установлены. Подавляющее большинство - это женщины пенсионного возраста, также погибли 2-3 мужчин", - сообщил председатель громады Юрий Зарко.

Читайте также: Россияне атаковали Белопольскую громаду Сумщины КАБами, два человека ранены

Как сообщалось, утром 17 мая российский дрон атаковал автобус с гражданскими. По состоянию на 8 утра погибли девять человек. В Белополье Сумской области объявили трехдневный траур.

обстрел (29119) Сумская область (3595) жертвы (2159) Сумский район (377) Белополье (22)
Тварини ху... лостану за перемовини, ще одне підтвердження
+10
Може ти знаєш як це зробити безпечно?
А може на совісті кацапів? Це була звичайна маршрутка а не евакуаційна.
Тварини ху... лостану за перемовини, ще одне підтвердження
🙏🕯🙏
Питання з питань: чому на відміну від рашистів, які безперервно у стислі строки споруджують сіткові тунелі на всіх своїх логістичних шляхах, що наближені до фронту, інженерні війська ЗСУ цього не роблять? Адже фактор вогневого контролю фпв-дронами над трасою Юнакіївка -Суджа став чи не вирішальним у швидкому витісненні українських військ з суджанського плацдарму в Курській області.
Фотографії загиблих відправте рижому придурку трампелю.
Санітарів ліпше направити.
Йому пох.. уся Україна, а ви про фотографії. Трамп- цинічний ділок,,крім угод, які приносять бабло, його нічого не цікавить
...піс_діл...
А может отправить лучшему шашлычнику Зелебобе ? Ведь это не в США атаковали, а в Украине, и на переговоры не Трапм ездил а зелебоб ? Или у вас там вообще мозги покорежило. Больные на голову.
Не здатні евакуювати - не беріться. Загибель цих людей на вашій совісті.
Може ти знаєш як це зробити безпечно?
Знаю. Для цього знання вищої математики не потрібні. Потрібна відповідальність.
І в чому саме відповідальність?
На час атаки безпілотників всі мали бути в укритті.
На трасі?
Подивіться час тривоги по Сумській обл. Мало ймовірно що автобус був завантажений до тривоги.
Там був не шахед, а ланцет. Їх там сотні літають, 24/7. Якщо включати тривогу на ланцети, то вона взагалі не буде вимикатися, бо цей бпл недалеко від фпв ушов, теж працює в прифронтовій зоні тільки більше вибухівки несе. То тепер людей взагалі не івакуювати?
ШО за брєєд??!!! Вони їхали а їх наздоганяв дрон
З дивану піз..ти легко.
А може на совісті кацапів? Це була звичайна маршрутка а не евакуаційна.
Кацапи свою справу зробили, а наші служби провалили. Це була не балістика і всі знали що летить і де летить.
УРОДЫ , это перемирие ??? с ними нельзя разговаривать !!! вы такие же преступники как и орки !!!! люди надеятся , вам верят , а их убивают !!!(((
Держава не дбає про беспеку громадян і не несе ніякої відповідальності!Також загинули 2-3 чоловіки", - повідомив голова громади Юрій Зарко Джерело: https://censor.net/ua/n3552757
Слова 2-3 пітверджують покуїзм до громадян,бо навіть худобу рахуть чітко і не бува 2 чи 3!!!
