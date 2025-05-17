В атакованном автобусе люди ехали на эвакуацию, большинство погибших - женщины пенсионного возраста, - глава Белопольской громады Зарко

Утром 17 мая 2025 года войска РФ ударили дроном по рейсовому автобусу в Белополье. 9 человек погибли, 5 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Суспільне.Суми".

"В этом автобусе люди ехали на эвакуацию. За городом в автобус ударил "Ланцет", его навел разведывательный беспилотник. Сейчас имеем 9 погибших и 5 раненых. Последние получили на месте медицинскую помощь и их отправили в Сумы в больницу. Сейчас мы вывозим тела погибших. Личности некоторых из них пока не установлены. Подавляющее большинство - это женщины пенсионного возраста, также погибли 2-3 мужчин", - сообщил председатель громады Юрий Зарко.

Как сообщалось, утром 17 мая российский дрон атаковал автобус с гражданскими. По состоянию на 8 утра погибли девять человек. В Белополье Сумской области объявили трехдневный траур.