РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11702 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Сумщины
4 615 2

Спасатели деблокировали тела пассажиров рейсового автобуса, по которому враг нанес удар в Белополье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники ГСЧС деблокировали тела пассажиров рейсового автобуса, по которому враг нанес удар на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Напомним, утром 17 мая враг нанес удар дроном по рейсовому автобусу на территории Белопольской громады.

Спасатели немедленно прибыли на место происшествия. Также дополнительно привлекались силы аварийно-спасательной части из областного центра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Белополье на Сумщине объявили трехдневный траур

удар по Белополью
удар по Белополью
удар по Белополью
удар по Белополью

Специалисты ГСЧС с помощью специальных инструментов деблокировали тела погибших из искореженного транспортного средства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеских обстрелов Сумщины: три человека погибли, еще четверо ранены

По предварительной информации, в результате происшествия погибли 9 человек, еще 7 - травмированы.

Как сообщалось, утром 17 мая российский дрон атаковал автобус с гражданскими. По состоянию на 8 утра погибли девять человек. В Белополье Сумской области объявили трехдневный траур.

Впоследствии стало известно, что в атакованном автобусе люди ехали на эвакуацию, большинство погибших - женщины пенсионного возраста.

Автор: 

обстрел (29119) Сумская область (3595) ГСЧС (5109) Сумский район (378) Белополье (22)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
17.05.2025 11:09 Ответить
😢 R.I.P. кляті кацапи, воювати вміють тільки з цивільними жінками, старенькими та дітьми! Ненавиджу, здохніть всі, виродки! 🤬
показать весь комментарий
17.05.2025 11:48 Ответить
 
 