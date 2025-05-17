Спасатели деблокировали тела пассажиров рейсового автобуса, по которому враг нанес удар в Белополье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сотрудники ГСЧС деблокировали тела пассажиров рейсового автобуса, по которому враг нанес удар на Сумщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Напомним, утром 17 мая враг нанес удар дроном по рейсовому автобусу на территории Белопольской громады.
Спасатели немедленно прибыли на место происшествия. Также дополнительно привлекались силы аварийно-спасательной части из областного центра.
Специалисты ГСЧС с помощью специальных инструментов деблокировали тела погибших из искореженного транспортного средства.
По предварительной информации, в результате происшествия погибли 9 человек, еще 7 - травмированы.
Как сообщалось, утром 17 мая российский дрон атаковал автобус с гражданскими. По состоянию на 8 утра погибли девять человек. В Белополье Сумской области объявили трехдневный траур.
Впоследствии стало известно, что в атакованном автобусе люди ехали на эвакуацию, большинство погибших - женщины пенсионного возраста.
