Удар РФ по микроавтобусу возле Белополья стал самым смертоносным за последние несколько недель, - миссия ООН

Атака РФ на микроавтобус вблизи Белополья на Сумщине стала самой смертоносной за последние несколько недель.

Об этом говорится в заявлении Мониторинговой миссии ООН по правам человека, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас специалисты Мониторинговой миссии ООН по правам человека (ММПЧУ) собирают дополнительную информацию об обстоятельствах удара беспилотника и пострадавших. По предварительным данным, микроавтобус перевозил гражданских лиц, эвакуированных с прифронтовой территории, большинство из которых были женщины, сказано в заявлении.

"По сообщениям, девять гражданских лиц погибли, и этот удар стал самым смертоносным за последние несколько недель. Это суровое напоминание о том, что гражданские лица продолжают гибнуть и получать ранения ежедневно по всей Украине", заявила Даниэль Белль, председатель ММПЧУ.

В миссии ООН отметили, что если данные подтвердятся, атака станет самой массовой по количеству жертв с 24 апреля 2025 года, когда в Киеве вследствие обстрела погибли по меньшей мере 11 человек, а 81 человек получил ранения.

"Хотя количество жертв среди гражданского населения в мае было несколько меньше, чем в апреле, ММПЧУ продолжает документировать ежедневные жертвы среди гражданского населения, особенно вдоль линии соприкосновения", - сказано в заявлении.

Напомним, что утром 17 мая российские захватчики атаковали рейсовый автобус вблизи Белополья. Вследствие российского удара погибли 9 человек, есть раненые.

