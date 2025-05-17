РУС
Новости Обстрелы Сумщины
Удар РФ по микроавтобусу возле Белополья стал самым смертоносным за последние несколько недель, - миссия ООН

Оккупанты атаковали автобус с гражданскими, есть погибшие

Атака РФ на микроавтобус вблизи Белополья на Сумщине стала самой смертоносной за последние несколько недель.

Об этом говорится в заявлении Мониторинговой миссии ООН по правам человека, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас специалисты Мониторинговой миссии ООН по правам человека (ММПЧУ) собирают дополнительную информацию об обстоятельствах удара беспилотника и пострадавших. По предварительным данным, микроавтобус перевозил гражданских лиц, эвакуированных с прифронтовой территории, большинство из которых были женщины, сказано в заявлении.

"По сообщениям, девять гражданских лиц погибли, и этот удар стал самым смертоносным за последние несколько недель. Это суровое напоминание о том, что гражданские лица продолжают гибнуть и получать ранения ежедневно по всей Украине", заявила Даниэль Белль, председатель ММПЧУ.

Смотрите также: Спасатели деблокировали тела пассажиров рейсового автобуса, по которому враг нанес удар в Белополье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В миссии ООН отметили, что если данные подтвердятся, атака станет самой массовой по количеству жертв с 24 апреля 2025 года, когда в Киеве вследствие обстрела погибли по меньшей мере 11 человек, а 81 человек получил ранения.

"Хотя количество жертв среди гражданского населения в мае было несколько меньше, чем в апреле, ММПЧУ продолжает документировать ежедневные жертвы среди гражданского населения, особенно вдоль линии соприкосновения", - сказано в заявлении.

Напомним, что утром 17 мая российские захватчики атаковали рейсовый автобус вблизи Белополья. Вследствие российского удара погибли 9 человек, есть раненые.

Читайте также: Удар РФ по автобусу в Белополье сразу после переговоров раскрывает истинные намерения Кремля, - МИД Польши

обстрел (29119) Сумская область (3599) автобус (100) Сумский район (378) Белополье (22)
Так буде з кожним українським підприємцем і підприємством хто не буде платить СБУшникам або прокурорським.
17.05.2025 21:54 Ответить
Трамп президент України ілі ЗЕПЛІДОР?
17.05.2025 22:00 Ответить
Так буде і з Україною , якщо залишиться ця влада . Вони є ліквідаторами України .Тепер зрозуміло що мав на увазі Зеленський коли казав - "Я ваш вирок"
показать весь комментарий
17.05.2025 22:46 Ответить
17.05.2025 21:54 Ответить
трампу оон повинні поскаржитися.
17.05.2025 21:59 Ответить
17.05.2025 22:00 Ответить
З іскри може загорітися полум'я.
17.05.2025 22:14 Ответить
17.05.2025 22:46 Ответить
Не гони пургу
17.05.2025 23:06 Ответить
Сумщині 3,14зда. Білопілля за 50-км від Сум.. Полізли ЗеДовбойоби в Суджу. Нахера? Попіаритись?
17.05.2025 21:59 Ответить
ти дурачок, а в Харківській області хтось кудись ліз?
17.05.2025 22:02 Ответить
Alexey Burchak "Allad" мордва ти про що?
17.05.2025 22:08 Ответить
це суворе нагадування на те ..що ви ООН - нікчемна гниль
17.05.2025 22:04 Ответить
Де Зе?
17.05.2025 22:06 Ответить
Готує гундосик.
17.05.2025 22:17 Ответить
Блюдо мабуть якесь особливе...рецепт хтось знає?
17.05.2025 22:33 Ответить
У рифмі..
17.05.2025 22:27 Ответить
І що це означає ? Рашку з Радбезу ООН виключать ?
17.05.2025 22:06 Ответить
Це означає, що з'явилась чергова номінація - самий смертоносніший удар за кілька тижнів.
17.05.2025 22:24 Ответить
Потужний особисто посприяє, після того, як транпу наваляє
17.05.2025 22:39 Ответить
 
 