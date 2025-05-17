РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11702 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
1 056 3

Удар РФ по автобусу в Белополье сразу после переговоров раскрывает истинные намерения Кремля, - МИД Польши

удар по автобусу в Белополье

Польша выразила Украине соболезнования из-за удара войск РФ по автобусу в Сумской области, в результате которого 9 человек погибли и еще 7 были ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД Польши.

"Выражаем соболезнования украинским семьям жертв российской атаки на автобус под Сумами. Их смерть - сразу после мирных переговоров раскрывает истинные намерения Кремля", - отметили в польском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, утром 17 мая российский дрон атаковал автобус с гражданскими. По состоянию на 8 утра погибли девять человек. В Белополье Сумской области объявили трехдневный траур.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спасатели деблокировали тела пассажиров рейсового автобуса, по которому враг нанес удар в Белополье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Впоследствии стало известно, что в атакованном автобусе люди ехали на эвакуацию, большинство погибших - женщины пенсионного возраста.

Автор: 

обстрел (29119) Польша (8619) Сумская область (3595) МИД Польши (334) Сумский район (378) Белополье (22)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"...розкриває справжні наміри Кремля" Джерело: https://censor.net/ua/n3552788

Тільки зараз "розкриває"? А МН17 не розкрив? А удари по цивільних багатоповерхівках в містах по всій Україні - не розкриває? А щоденні удари по цивільній інфраструхтурі на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині теж не розкривають? Десятки знищених закладів освіти та медичних закладів - теж ні?
Нагадує місію ОБРЄ на Донбасі: нічого не бачу, нічого не чую, але потім трішечки прозріваю...
показать весь комментарий
17.05.2025 13:16 Ответить
Результат "мирних ініціатив" та перемовин про "припинення бойових дій" від московії!
Раші вірити, себе надурити!
Більше ніяких ні про що перемовин з вбивцями та терористами!
Україна, ЗСУ - вперед до перемоги!
Бий гадів - москалів!!!
показать весь комментарий
17.05.2025 13:25 Ответить
Ублюдки могли и без приказа сверху ударить по автобусу, даже не ради чтобы выслужиться, просто по фану, как по Никополю каждый день бьют вырожденцы 20 летние из глубинки ро
показать весь комментарий
17.05.2025 13:52 Ответить
 
 