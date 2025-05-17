Удар РФ по автобусу в Белополье сразу после переговоров раскрывает истинные намерения Кремля, - МИД Польши
Польша выразила Украине соболезнования из-за удара войск РФ по автобусу в Сумской области, в результате которого 9 человек погибли и еще 7 были ранены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД Польши.
"Выражаем соболезнования украинским семьям жертв российской атаки на автобус под Сумами. Их смерть - сразу после мирных переговоров раскрывает истинные намерения Кремля", - отметили в польском внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, утром 17 мая российский дрон атаковал автобус с гражданскими. По состоянию на 8 утра погибли девять человек. В Белополье Сумской области объявили трехдневный траур.
Впоследствии стало известно, что в атакованном автобусе люди ехали на эвакуацию, большинство погибших - женщины пенсионного возраста.
Тільки зараз "розкриває"? А МН17 не розкрив? А удари по цивільних багатоповерхівках в містах по всій Україні - не розкриває? А щоденні удари по цивільній інфраструхтурі на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині теж не розкривають? Десятки знищених закладів освіти та медичних закладів - теж ні?
Нагадує місію ОБРЄ на Донбасі: нічого не бачу, нічого не чую, але потім трішечки прозріваю...
Раші вірити, себе надурити!
Більше ніяких ні про що перемовин з вбивцями та терористами!
Україна, ЗСУ - вперед до перемоги!
Бий гадів - москалів!!!