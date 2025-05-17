Удар РФ по автобусу в Белополье сразу после переговоров раскрывает истинные намерения Кремля, - МИД Польши

Польша выразила Украине соболезнования из-за удара войск РФ по автобусу в Сумской области, в результате которого 9 человек погибли и еще 7 были ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД Польши.

"Выражаем соболезнования украинским семьям жертв российской атаки на автобус под Сумами. Их смерть - сразу после мирных переговоров раскрывает истинные намерения Кремля", - отметили в польском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, утром 17 мая российский дрон атаковал автобус с гражданскими. По состоянию на 8 утра погибли девять человек. В Белополье Сумской области объявили трехдневный траур.

Впоследствии стало известно, что в атакованном автобусе люди ехали на эвакуацию, большинство погибших - женщины пенсионного возраста.