Удар РФ по автобусу в Білопіллі одразу після переговорів розкриває справжні наміри Кремля, - МЗС Польщі
Польща висловила Україні співчуття через удар військ РФ по автобусу на Сумщині, внаслідок якого 9 осіб загинули та ще 7 були поранені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС Польщі.
"Висловлюємо співчуття українським родинам жертв російської атаки на автобус під Сумами. Їхня смерть - одразу після мирних переговорів - розкриває справжні наміри Кремля", - наголосили у польському зовнішньополітичному відомстві.
Нагадаємо, зранку 17 травня російський дрон атакував автобус із цивільними. Станом на 8 ранку загинуло дев'ятеро людей. У Білопіллі на Сумщині оголосили триденну жалобу.
Згодом стало відомо, що в атакованому автобусі люди їхали на евакуацію, більшість загиблих - жінки пенсійного віку.
Тільки зараз "розкриває"? А МН17 не розкрив? А удари по цивільних багатоповерхівках в містах по всій Україні - не розкриває? А щоденні удари по цивільній інфраструхтурі на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині теж не розкривають? Десятки знищених закладів освіти та медичних закладів - теж ні?
Нагадує місію ОБРЄ на Донбасі: нічого не бачу, нічого не чую, але потім трішечки прозріваю...
Раші вірити, себе надурити!
Більше ніяких ні про що перемовин з вбивцями та терористами!
Україна, ЗСУ - вперед до перемоги!
Бий гадів - москалів!!!