Удар РФ по автобусу в Білопіллі одразу після переговорів розкриває справжні наміри Кремля, - МЗС Польщі

удар по автобусу у Білопіллі

Польща висловила Україні співчуття через удар військ РФ по автобусу на Сумщині, внаслідок якого 9 осіб загинули та ще 7 були поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС Польщі.

"Висловлюємо співчуття українським родинам жертв російської атаки на автобус під Сумами. Їхня смерть - одразу після мирних переговорів - розкриває справжні наміри Кремля", - наголосили у польському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, зранку 17 травня російський дрон атакував автобус із цивільними. Станом на 8 ранку загинуло дев'ятеро людей. У Білопіллі на Сумщині оголосили триденну жалобу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рятувальники деблокували тіла пасажирів рейсового автобуса, по якому ворог завдав удару в Білопіллі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Згодом стало відомо, що в атакованому автобусі люди їхали на евакуацію, більшість загиблих - жінки пенсійного віку.

обстріл (30447) Польща (8759) Сумська область (4155) МЗС Польщі (217) Сумський район (383) Білопілля (22)
"...розкриває справжні наміри Кремля" Джерело: https://censor.net/ua/n3552788

Тільки зараз "розкриває"? А МН17 не розкрив? А удари по цивільних багатоповерхівках в містах по всій Україні - не розкриває? А щоденні удари по цивільній інфраструхтурі на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині теж не розкривають? Десятки знищених закладів освіти та медичних закладів - теж ні?
Нагадує місію ОБРЄ на Донбасі: нічого не бачу, нічого не чую, але потім трішечки прозріваю...
17.05.2025 13:16 Відповісти
Результат "мирних ініціатив" та перемовин про "припинення бойових дій" від московії!
Раші вірити, себе надурити!
Більше ніяких ні про що перемовин з вбивцями та терористами!
Україна, ЗСУ - вперед до перемоги!
Бий гадів - москалів!!!
17.05.2025 13:25 Відповісти
Ублюдки могли и без приказа сверху ударить по автобусу, даже не ради чтобы выслужиться, просто по фану, как по Никополю каждый день бьют вырожденцы 20 летние из глубинки ро
17.05.2025 13:52 Відповісти
 
 