Удар РФ по автобусу в Білопіллі одразу після переговорів розкриває справжні наміри Кремля, - МЗС Польщі

Польща висловила Україні співчуття через удар військ РФ по автобусу на Сумщині, внаслідок якого 9 осіб загинули та ще 7 були поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС Польщі.

"Висловлюємо співчуття українським родинам жертв російської атаки на автобус під Сумами. Їхня смерть - одразу після мирних переговорів - розкриває справжні наміри Кремля", - наголосили у польському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, зранку 17 травня російський дрон атакував автобус із цивільними. Станом на 8 ранку загинуло дев'ятеро людей. У Білопіллі на Сумщині оголосили триденну жалобу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рятувальники деблокували тіла пасажирів рейсового автобуса, по якому ворог завдав удару в Білопіллі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Згодом стало відомо, що в атакованому автобусі люди їхали на евакуацію, більшість загиблих - жінки пенсійного віку.