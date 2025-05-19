876 0
Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Сумщину беспилотниками, попали в предприятие (обновлено)
В ночь на 19 мая российские захватчики атаковали Шосткинскую громаду Сумской области. Зафиксировано попадание шести беспилотников
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.
В результате российской атаки повреждена инфраструктура одного из предприятий.
"Продолжается аварийно-спасательная операция. Последствия российской атаки выясняются", - отметили в администрации.
Обновление
В результате вражеской атаки ранен 44-летний охранник. Повреждены четыре дома на территории громады.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль