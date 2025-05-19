РУС
Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Сумщину беспилотниками, попали в предприятие (обновлено)

В ночь на 19 мая российские захватчики атаковали Шосткинскую громаду Сумской области. Зафиксировано попадание шести беспилотников

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

В результате российской атаки повреждена инфраструктура одного из предприятий.

"Продолжается аварийно-спасательная операция. Последствия российской атаки выясняются", - отметили в администрации.

Обновление

В результате вражеской атаки ранен 44-летний охранник. Повреждены четыре дома на территории громады.

Удар РФ по микроавтобусу вблизи Белополья стал самым смертоносным за последние несколько недель, - миссия ООН

