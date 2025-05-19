РУС
Ночная атака на Шостку: разрушенное предприятие восстановлению не подлежит

Шахед атакует Шостку

В ночь на понедельник, 19 мая войска РФ атаковали беспилотниками Шостку Сумской области. Разрушено предприятие.

Об этом сообщил городской голова Шостки Николай Нога, информирует Цензор.НЕТ.

"Российский агрессор нанес удар беспилотниками. Повреждена инфраструктура одного из предприятий. Продолжается аварийно-спасательная операция. Последствия российской атаки выясняются", - сообщил Нога.

По его словам, предприятие в Шостке, которое россияне атаковали ночью беспилотниками, разрушено и не подлежит восстановлению.

Также читайте: Россияне ночью нанесли авиаудар по Шостке: повреждены дома и автомобили

По его словам, враг ударил шестью беспилотниками. В результате атаки ранен охранник разрушенного предприятия. Также повреждены четыре дома.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью оккупанты в очередной раз атаковали Сумскую область беспилотниками, попали в предприятие.

Автор: 

Сумская область (3602) Шостка (89) Шахед (1405) Шосткинский район (75)
Ну звісно по рашистам відповіді нема ,рашисти щодня і щоночі знищують Україну ,в той час як на росію прилітає дуже нечасто після чого тиждень обговорень ,пусті розмови про мир ,головне не розлютити Трампа а те що ворог знищує Україну байдуже
19.05.2025 12:16 Ответить
щось давно у них НПЗ не горіли, як не дивно.
19.05.2025 12:30 Ответить
зелений мерзотник береже кацапію
19.05.2025 12:30 Ответить
І просто краде гроі на зброю!
19.05.2025 12:49 Ответить
И вывозит их чемоданами на Мальдивы.
19.05.2025 14:39 Ответить
Ні. Йому ніколи!
Цим зайнята зєЛенка,подорожуючи по офшорним країнам(зонам).
19.05.2025 16:04 Ответить
 
 