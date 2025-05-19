Ночная атака на Шостку: разрушенное предприятие восстановлению не подлежит

В ночь на понедельник, 19 мая войска РФ атаковали беспилотниками Шостку Сумской области. Разрушено предприятие.

Об этом сообщил городской голова Шостки Николай Нога, информирует Цензор.НЕТ.

"Российский агрессор нанес удар беспилотниками. Повреждена инфраструктура одного из предприятий. Продолжается аварийно-спасательная операция. Последствия российской атаки выясняются", - сообщил Нога.

По его словам, предприятие в Шостке, которое россияне атаковали ночью беспилотниками, разрушено и не подлежит восстановлению.

По его словам, враг ударил шестью беспилотниками. В результате атаки ранен охранник разрушенного предприятия. Также повреждены четыре дома.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью оккупанты в очередной раз атаковали Сумскую область беспилотниками, попали в предприятие.