Понад 30 тисяч абонентів залишилися без газу та світла через російські удари по Сумщині, - ОВА

У Сумській області понад 30 тисяч абонентів залишилися без електро- та газопостачання внаслідок російських обстрілів.

Про це в ефірі "Суспільне.Студія" повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, електроенергії наразі позбавлені майже 21 тисяча абонентів, без газу - близько 10,5 тисяч. У регіоні тривають роботи з відновлення постачання.

Григоров також зазначив, що лише за минулу добу російські війська здійснили 135 обстрілів по Сумщині. Найбільше - понад 100 ударів - припало на Краснопільську громаду.

"Більшість абонентів фактично не перебувають в населених пунктах через примусову евакуацію, неможливість проживання на цій території", - додав очільник області.

