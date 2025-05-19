Более 30 тысяч абонентов остались без газа и света из-за российских ударов по Сумщине, - ОВА

В Сумской области более 30 тысяч абонентов остались без электро- и газоснабжения в результате российских обстрелов.

Об этом в эфире "Суспільне.Студія" сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, электроэнергии сейчас лишены почти 21 тысяча абонентов, без газа - около 10,5 тысяч. В регионе продолжаются работы по восстановлению снабжения.

Григоров также отметил, что только за минувшие сутки российские войска совершили 135 обстрелов по Сумской области. Больше всего - более 100 ударов - пришлось на Краснопольскую громаду.

"Большинство абонентов, фактически, не находятся в населенных пунктах из-за принудительной эвакуации, невозможности проживания на этой территории", - добавил глава области.

