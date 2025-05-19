1 477 0
Зранку ворог вдарив дроном "Молнія" по Київському району Харкова
19 травня приблизно о 11:07 ворог вдарив БпЛА типу "Молнія" по Київському району Харкова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Попередньо, без постраждалих та руйнувань.
Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харкова. Тому не ігноруйте сигналів тривоги", - йдеться в повідомленні.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти вкотре атакували Сумщину безпілотниками, поцілили у підприємство (оновлено)
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль