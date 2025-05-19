УКР
Зранку ворог вдарив дроном "Молнія" по Київському району Харкова

Окупанти знову атакували Молнією Харків

19 травня приблизно о 11:07 ворог вдарив БпЛА типу "Молнія" по Київському району Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Попередньо, без постраждалих та руйнувань.

Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харкова. Тому не ігноруйте сигналів тривоги", - йдеться в повідомленні.

