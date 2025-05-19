Утром враг нанес удар дроном "Молния" по Киевскому району Харькова

19 мая примерно в 11:07 враг ударил БпЛА типа "Молния" по Киевскому району Харькова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Предварительно, без пострадавших и разрушений.

Враг продолжает терроризировать мирное население Харькова. Поэтому не игнорируйте сигналов тревоги", - говорится в сообщении.

