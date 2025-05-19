13 погибших гражданских и почти 2400 эвакуированных за неделю, - Григоров о ситуации на Сумщине

Глава Сумщины Олег Григоров рассказал в эфире "Суспільне. Студия" о ситуации с безопасностью в регионе, состоянии раненых после удара по автобусу, эвакуации, расселении и помощи ВПЛ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Обстрелы

Григоров отметил, что враг не прекращает обстрелов приграничья. За минувшие сутки - 135 обстрелов, из них почти 100 - по Краснопольской громаде.

Гибель гражданских

Угроза есть не только для приграничья. Дроны и ракеты долетают и вглубь области. Враг бьет по домам гражданских, предприятиям и автомобилям. За неделю на Сумщине от вражеских атак погибли 13 гражданских жителей.

В больницах области находятся четверо пострадавших вследствие вражеской атаки по автобусу в Белополье 17 мая: один в тяжелом состоянии, еще трое: в среднем и легком. В тот день циничный удар по Сумской области унес жизни девяти человек.

Эвакуация

Под эвакуацию сейчас подпадает более 86 тысяч жителей из 202 населенных пунктов Сумской области.

Уже эвакуировали более 60% - это более 52 тысяч человек. Обеспечиваем перевозку, приют и помощь - гуманитарную, финансовую, психологическую.

За прошедшую неделю с территорий, которые постоянно атакует враг, эвакуировались почти 2400 жителей.

Разрушение

Постоянные российские атаки разрушают жилье гражданских, объекты инфраструктуры, повреждают электро- и газовые сети.

Сейчас без света в области всего остается почти 21 тысяча абонентов, без газа - более 10 тысяч.

В основном это населенные пункты, которые расположены близко к границе с врагом и оттуда из-за постоянных обстрелов из РФ уже эвакуировано гражданское население.

Защита инфраструктуры

В то же время там, где это возможно, аварийные службы восстанавливают поставки. Мы работаем над защитой критической инфраструктуры и усилением энергетических мощностей области.

Взаимодействие с военными

Постоянно взаимодействуем с ВСУ и составляющими сил обороны, следим за динамикой, понимаем ситуацию на линии боевого соприкосновения, усиливаем оборону и готовы реагировать, чтобы защитить людей.