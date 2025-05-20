УКР
Знищено 93 "Шахеди" зі 108, є наслідки в 4 регіонах, - Повітряні сили

ППО знищує Шахеди

У ніч на 20 травня 2025 року війська РФ атакували Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Читайте також: "Атака з великої висоти": Повітряні сили про особливості нічного нальоту "Шахедів"

Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 93 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 35 - збито вогневими засобами ураження, 58 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Наслідки атаки

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина, Сумщина та Житомирщина.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог масовано атакував дронами промзону Краматорська, є руйнування. Також зазначалося, що вночі війська РФ атакували Дніпропетровщину безпілотниками, понівечено фермерське господарство, підприємство, ЛЕП.

обстріл (30481) Повітряні сили (2964) Шахед (1412)
гарний результат, але, де наша відповідь.... хоча б щось запускати, хоча б якісь паперові літачки...
20.05.2025 09:07 Відповісти
Мабуть , готується до капітуляцііі, як йому вчора порадив Трамп 😠
20.05.2025 09:55 Відповісти
Нема питань до військових,але є до політиків.Бісить те як ЗЕленський ******** піаритись,красуватись на фоні зразків озброєння,виробленими нашими зброярами,приговарючи що обов,язково буде відповідь.Балабол,пустобрех,других слів нема.
20.05.2025 09:33 Відповісти
 
 