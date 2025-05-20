Уничтожено 93 "Шахеда" из 108, есть последствия в 4 регионах, - Воздушные силы

В ночь на 20 мая 2025 года войска РФ атаковали Украину 108-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 93 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 35 - сбиты огневыми средствами поражения, 58 - локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

Последствия атаки

Вследствие вражеской атаки пострадали Донецкая, Днепропетровская, Сумская и Житомирская области.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг массированно атаковал дронами промзону Краматорска, есть разрушения. Также отмечалось, что ночью войска РФ атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, изуродовано фермерское хозяйство, предприятие, ЛЭП.