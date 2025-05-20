Враг массированно атаковал дронами промзону Краматорска: есть разрушения

Ночью 20 мая 2025 года российская армия, с использованием 9 ударных БпЛА, нанесла массированный удар по промышленной зоне Краматорска Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, но есть разрушения.

"Устанавливаем окончательные последствия вражеского обстрела, работают все соответствующие службы", - уточнил глава города.

