Враг массированно атаковал дронами промзону Краматорска: есть разрушения

Шахед атакует Краматорск

Ночью 20 мая 2025 года российская армия, с использованием 9 ударных БпЛА, нанесла массированный удар по промышленной зоне Краматорска Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, но есть разрушения.

"Устанавливаем окончательные последствия вражеского обстрела, работают все соответствующие службы", - уточнил глава города.

Читайте также: Войска РФ обстреляли Северск, Лиман, Константиновку и Краматорск: погибла женщина, 5 человек ранены. ФОТОрепортаж

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что накануне войска РФ ударили по Краматорску, есть пострадавшие.

Краматорськ (2379) обстрел (29155) Донецкая область (10588) Шахед (1406) Краматорский район (607)
