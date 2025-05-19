Войска РФ обстреляли Сиверск, Лиман, Константиновку и Краматорск: погибла женщина, 5 человек ранены. ФОТОрепортаж

Утром 19 мая 2025 года оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Сиверск Донецкой области. Боеприпас попал в дом, в котором жила 86-летняя женщина. Она получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Кроме того, под прицел войск РФ попал Лиман. В зоне поражения оказался гражданский автомобиль. Минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили водитель и пассажирка. Тип вооружения устанавливается.

Еще один гражданский ранен в Константиновке. Враг нанес по городу артиллерийский удар. У пострадавшего диагностированы минно-взрывная травма и контузия. На момент атаки он находился дома.

"Через некоторое время армия государства-агрессора сбросила авиабомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК на частный сектор Краматорска. Ранен 62-летний мужчина и 80-летняя женщина. Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и убойные раны. Горожанам оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах повреждены жилые дома и автомобиль.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования циничных атак оккупантов на мирное население.









