Войска РФ обстреляли Сиверск, Лиман, Константиновку и Краматорск: погибла женщина, 5 человек ранены. ФОТОрепортаж
Утром 19 мая 2025 года оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Сиверск Донецкой области. Боеприпас попал в дом, в котором жила 86-летняя женщина. Она получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Кроме того, под прицел войск РФ попал Лиман. В зоне поражения оказался гражданский автомобиль. Минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили водитель и пассажирка. Тип вооружения устанавливается.
Еще один гражданский ранен в Константиновке. Враг нанес по городу артиллерийский удар. У пострадавшего диагностированы минно-взрывная травма и контузия. На момент атаки он находился дома.
"Через некоторое время армия государства-агрессора сбросила авиабомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК на частный сектор Краматорска. Ранен 62-летний мужчина и 80-летняя женщина. Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и убойные раны. Горожанам оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В населенных пунктах повреждены жилые дома и автомобиль.
Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования циничных атак оккупантов на мирное население.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ударил по Краматорску, есть пострадавшие.
