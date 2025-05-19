РУС
Новости Обстрелы Донетчины
Войска РФ обстреляли Сиверск, Лиман, Константиновку и Краматорск: погибла женщина, 5 человек ранены. ФОТОрепортаж

Утром 19 мая 2025 года оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Сиверск Донецкой области. Боеприпас попал в дом, в котором жила 86-летняя женщина. Она получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Кроме того, под прицел войск РФ попал Лиман. В зоне поражения оказался гражданский автомобиль. Минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили водитель и пассажирка. Тип вооружения устанавливается.

Еще один гражданский ранен в Константиновке. Враг нанес по городу артиллерийский удар. У пострадавшего диагностированы минно-взрывная травма и контузия. На момент атаки он находился дома.

"Через некоторое время армия государства-агрессора сбросила авиабомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК на частный сектор Краматорска. Ранен 62-летний мужчина и 80-летняя женщина. Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и убойные раны. Горожанам оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты били по трем районам Донетчины: двое раненых, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж

В населенных пунктах повреждены жилые дома и автомобиль.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования циничных атак оккупантов на мирное население.

Последствия обстрелов Донецкой области
Последствия обстрелов Донецкой области
Последствия обстрелов Донецкой области
Последствия обстрелов Донецкой области

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ударил по Краматорску, есть пострадавшие.

Краматорськ (2379) Донецкая область (10583) Бахмутский район (596) Краматорский район (607) Покровский район (921) Северск (145) Константиновка (41) Лиман (97)
