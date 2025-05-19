Рашисты обстреляли три района Донетчины: двое раненых, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 18 мая 2025 года, войска РФ обстреливали три района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Доброполье повреждено предприятие, в Родинском - дом.

Краматорский район

В Лимане повреждены админздание, гараж и автомобиль. В Ильиновке ранены 2 человека, повреждены 4 дома и линия электропередач. В Константиновке поврежден частный дом.

Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома.







