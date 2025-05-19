Рашисти гатили по трьох районах Донеччини: двоє поранених, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 18 травня 2025 року, війська РФ обстрілювали три райони Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Добропіллі пошкоджено підприємство, у Родинському - будинок.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено адмінбудівлю, гараж і авто. В Іллінівці поранено 2 людини, пошкоджено 4 будинки і лінію електропередач. У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
