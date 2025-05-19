2 248 0
Враг ударил по Краматорску: есть пострадавшие. ФОТО
Сегодня, 19 мая 2025 года, Краматорск Донецкой области подвергся вражескому удару.
Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, под удар попал частный сектор.
По предварительной информации, есть пострадавшие.
"Устанавливаем последствия российского обстрела, работают все соответствующие службы", - отмечает глава города.
