Ворог ударив по Краматорську: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 19 травня 2025 року, Краматорськ Донецької області зазнав ворожого удару.
Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, під удар потрапив приватний сектор.
За попередньою інформацією, є постраждалі.
"Встановлюємо наслідки російського обстрілу, працюють всі відповідні служби", - наголошує очільник міста.
