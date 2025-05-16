УКР
Новини Атаки безпілотників на Донеччину
963 0

Росіяни вдарили БпЛА по промзоні Краматорська, - МВА

Краматорськ (фото ілюстративне)

Ввечері 15 травня ворог атакував промислову зону Краматорська Донецької області БпЛА.

Про це пише пресслужба МВА, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, з використанням БпЛА о 19:20 росіяни обстріляли промислову зону міста.

Загиблих та постраждалих немає, однак є руйнування. 

Читайте: Затримано ворожих агентів, які готували ракетні удари РФ по Дніпру та Краматорську, - СБУ. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4727) Краматорськ (754) Донецька область (9356) Краматорський район (601) війна в Україні (5783)
