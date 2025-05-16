Росіяни вдарили БпЛА по промзоні Краматорська, - МВА
Ввечері 15 травня ворог атакував промислову зону Краматорська Донецької області БпЛА.
Про це пише пресслужба МВА, передає Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, з використанням БпЛА о 19:20 росіяни обстріляли промислову зону міста.
Загиблих та постраждалих немає, однак є руйнування.
