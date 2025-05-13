Затримано ворожих агентів, які готували ракетні удари РФ по Дніпру та Краматорську, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі та Краматорську ще двох агентів ФСБ. Вони розвідували координати для нових серій ракетно-дронових ударів РФ по прифронтових містах.

Що встановило слідство?

За матеріалами справи, основними цілями ворога були пункти зосередження українських військ, які беруть участь у боях на передовій.

Також окупантів цікавили геолокації бойових позицій української артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на Краматорському напрямку.

Щоб отримати координати для наведення ударів, ФСБ дистанційно завербувала двох місцевих безробітних: одного - з Дніпра, іншого - з Краматорська.

Обидва фігуранти шукали "легкі гроші" у Телеграм-каналах, де згодом потрапили у поле зору російської спецслужби.

Агенти діяли окремо, але мали одного куратора з ФСБ, який доручив їм виходити на місцевість та шукати локації Сил оборони.

У разі виявлення "потрібних" об’єктів зрадники фіксували їхнє розташування і готували координати до відправки російському спецслужбісту.

Як зрадників викрили?

Співробітники СБУ завчасно викрили підривну діяльність ворога, задокументували її й затримали обох зрадників за місцями проживання.

Під час обшуків у затриманих вилучено телефони із доказами роботи на РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

