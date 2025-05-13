РУС
Новости Шпионаж в пользу РФ
2 245 6

Задержаны вражеские агенты, которые готовили ракетные удары РФ по Днепру и Краматорску, - СБУ. ФОТО

агент предатель

Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепре и Краматорске еще двух агентов ФСБ. Они разведывали координаты для новых серий ракетно-дронных ударов РФ по прифронтовым городам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

агент предатель
агент предатель

Что установило следствие?

По материалам дела, основными целями врага были пункты сосредоточения украинских войск, участвующих в боях на передовой.

Также оккупантов интересовали геолокации боевых позиций украинской артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов на Краматорском направлении.

Чтобы получить координаты для наведения ударов, ФСБ дистанционно завербовала двух местных безработных: одного - из Днепра, другого - из Краматорска.

Оба фигуранта искали "легкие деньги" в Телеграм-каналах, где впоследствии попали в поле зрения российской спецслужбы.

Агенты действовали отдельно, но имели одного куратора из ФСБ, который поручил им выходить на местность и искать локации Сил обороны.

В случае обнаружения "нужных" объектов предатели фиксировали их расположение и готовили координаты к отправке российскому спецслужбисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачена вражеская агентка, которая "сливала" локации Сил обороны в Краматорске и Славянске, - СБУ. ФОТО

Как предателей разоблачили?

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили подрывную деятельность врага, задокументировали ее и задержали обоих предателей по месту жительства.

Во время обысков у задержанных изъяты телефоны с доказательствами работы на РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация со шпионами на Закарпатье ставит под сомнение искренность намерений Украины урегулировать нерешенные вопросы, - МИД Венгрии об отсрочке переговоров

Автор: 

Віддавайте вже цих зрадників людям тих міст та селищ, де вони шпигують та шкодять. Можливо суди Лінча якось покращать ситуацію, та й гроші на утримання вилупків не треба буде витрачати! Досить вже з ними панькатись в країні Війна! 🤬
13.05.2025 13:24 Ответить
Ми ж не мусліми якісь, або плем'я тумба-юмба, аяка не є все ж правова держава. Може краще просто при спробі опору їх обнуляти, якщо СБУшникам це негласно дозволять.
13.05.2025 13:41 Ответить
Які "фігуранти", які "легкі гроші", які "зрадники", може ще й "наркомани"?, - диверсанти, які проникли на теріторію України: їbальники відгодовані, як на забій, у піdарів.
13.05.2025 13:35 Ответить
"довічне" - це навіть мало для цих покидьків
13.05.2025 13:40 Ответить
цих ******* по 111-й вже стає більше ніж полонених росіян. І їх не стає менше, ловлять кожен день.
13.05.2025 15:16 Ответить
 
 