Задержаны вражеские агенты, которые готовили ракетные удары РФ по Днепру и Краматорску, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепре и Краматорске еще двух агентов ФСБ. Они разведывали координаты для новых серий ракетно-дронных ударов РФ по прифронтовым городам.

Что установило следствие?

По материалам дела, основными целями врага были пункты сосредоточения украинских войск, участвующих в боях на передовой.

Также оккупантов интересовали геолокации боевых позиций украинской артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов на Краматорском направлении.

Чтобы получить координаты для наведения ударов, ФСБ дистанционно завербовала двух местных безработных: одного - из Днепра, другого - из Краматорска.

Оба фигуранта искали "легкие деньги" в Телеграм-каналах, где впоследствии попали в поле зрения российской спецслужбы.

Агенты действовали отдельно, но имели одного куратора из ФСБ, который поручил им выходить на местность и искать локации Сил обороны.

В случае обнаружения "нужных" объектов предатели фиксировали их расположение и готовили координаты к отправке российскому спецслужбисту.

Как предателей разоблачили?

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили подрывную деятельность врага, задокументировали ее и задержали обоих предателей по месту жительства.

Во время обысков у задержанных изъяты телефоны с доказательствами работы на РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

