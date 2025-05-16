Россияне нанесли удар БПЛА по промзоне Краматорска, - ГВА
Вечером 15 мая враг атаковал промышленную зону Краматорска Донецкой области БпЛА.
Об этом пишет пресс-служба ГВА, передает Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, с использованием БпЛА в 19:20 россияне обстреляли промышленную зону города.
Погибших и пострадавших нет, однако есть разрушения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль