Новости Атаки беспилотников на Донетчину
Россияне нанесли удар БПЛА по промзоне Краматорска, - ГВА

Краматорск (фото иллюстративное)

Вечером 15 мая враг атаковал промышленную зону Краматорска Донецкой области БпЛА.

Об этом пишет пресс-служба ГВА, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, с использованием БпЛА в 19:20 россияне обстреляли промышленную зону города.

Погибших и пострадавших нет, однако есть разрушения.

Читайте: Задержаны вражеские агенты, которые готовили ракетные удары РФ по Днепру и Краматорску, - СБУ. ФОТО

беспилотник (4119) Краматорськ (2375) Донецкая область (10538) Краматорский район (594) война в Украине (5754)
