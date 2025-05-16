Россияне нанесли удар БПЛА по промзоне Краматорска, - ГВА

Вечером 15 мая враг атаковал промышленную зону Краматорска Донецкой области БпЛА.

Об этом пишет пресс-служба ГВА, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, с использованием БпЛА в 19:20 россияне обстреляли промышленную зону города.

Погибших и пострадавших нет, однако есть разрушения.

