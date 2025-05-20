Ворог масовано атакував дронами промзону Краматорська: є руйнування

Вночі 20 травня 2025 року російська армія, з використанням 9 ударних БпЛА, завдала масованого удару по промисловій зоні Краматорська Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, але є руйнування.

"Встановлюємо остаточні наслідки ворожого обстрілу, працюють всі відповідні служби", - уточнив очільник міста.

Читайте також: Війська РФ обстріляли Сіверськ, Лиман, Костянтинівку та Краматорськ: загинула жінка, 5 осіб поранені. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що напередодні війська РФ ударили по Краматорську, є постраждалі.