Ворог масовано атакував дронами промзону Краматорська: є руйнування
Вночі 20 травня 2025 року російська армія, з використанням 9 ударних БпЛА, завдала масованого удару по промисловій зоні Краматорська Донецької області.
Про це повідомив у фейсбуку міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, але є руйнування.
"Встановлюємо остаточні наслідки ворожого обстрілу, працюють всі відповідні служби", - уточнив очільник міста.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що напередодні війська РФ ударили по Краматорську, є постраждалі.
