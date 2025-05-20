УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9642 відвідувача онлайн
Новини Обстріл Краматорська
777 1

Ворог масовано атакував дронами промзону Краматорська: є руйнування

Шахед атакує Краматорськ

Вночі 20 травня 2025 року російська армія, з використанням 9 ударних БпЛА, завдала масованого удару по промисловій зоні Краматорська Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, але є руйнування.

"Встановлюємо остаточні наслідки ворожого обстрілу, працюють всі відповідні служби", - уточнив очільник міста.

Читайте також: Війська РФ обстріляли Сіверськ, Лиман, Костянтинівку та Краматорськ: загинула жінка, 5 осіб поранені. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що напередодні війська РФ ударили по Краматорську, є постраждалі.

Автор: 

Краматорськ (758) обстріл (30481) Донецька область (9410) Шахед (1412) Краматорський район (615)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.facebook.com/reel/3920203504911023
показати весь коментар
20.05.2025 10:04 Відповісти
 
 