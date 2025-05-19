Війська РФ обстріляли Сіверськ, Лиман, Костянтинівку та Краматорськ: загинула жінка, 5 осіб поранені. ФОТОрепортаж

Зранку 19 травня 2025 року окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Сіверськ Донецької області. Боєприпас поцілив у будинок, в якому мешкала 86-річна жінка. Вона дістала тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Крім того, під приціл військ РФ потрапив Лиман. У зоні ураження опинився цивільний автомобіль. Мінно-вибухових травм та осколкових поранень зазнали водій та пасажирка. Тип озброєння встановлюється.

Ще одного цивільного поранено в Костянтинівці. Ворог завдав по місту артилерійського удару. У потерпілого діагностовано мінно-вибухову травму й контузію. На момент атаки він перебував вдома.

"Через деякий час армія держави-агресора скинула авіабомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК на приватний сектор Краматорська. Поранено 62-річного чоловіка та 80-річну жінку. Постраждалі отримали мінно-вибухові травми і забійні рани. Містянам надано медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

У населених пунктах пошкоджено житлові будинки й автомобіль.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування цинічних атак окупантів на мирне населення.









