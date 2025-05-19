УКР
Війська РФ обстріляли Сіверськ, Лиман, Костянтинівку та Краматорськ: загинула жінка, 5 осіб поранені. ФОТОрепортаж

Зранку 19 травня 2025 року окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Сіверськ Донецької області. Боєприпас поцілив у будинок, в якому мешкала 86-річна жінка. Вона дістала тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Крім того, під приціл військ РФ потрапив Лиман. У зоні ураження опинився цивільний автомобіль. Мінно-вибухових травм та осколкових поранень зазнали водій та пасажирка. Тип озброєння встановлюється.

Ще одного цивільного поранено в Костянтинівці. Ворог завдав по місту артилерійського удару. У потерпілого діагностовано мінно-вибухову травму й контузію. На момент атаки він перебував вдома.

"Через деякий час армія держави-агресора скинула авіабомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК на приватний сектор Краматорська. Поранено 62-річного чоловіка та 80-річну жінку. Постраждалі отримали мінно-вибухові травми і забійні рани. Містянам надано медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти гатили по трьох районах Донеччини: двоє поранених, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

У населених пунктах пошкоджено житлові будинки й автомобіль.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування цинічних атак окупантів на мирне населення.

наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог ударив по Краматорську, є постраждалі.

Краматорськ (758) Донецька область (9406) Бахмутський район (600) Краматорський район (615) Покровський район (929) Сіверськ (145) Костянтинівка (41) Лиман (97)
