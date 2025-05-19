"Атака с большой высоты": Воздушные силы об особенностях ночного налета "Шахедов"

Россия прибегает к новой тактике - массовым атакам "Шахедов" с большой высоты. Это значительно усложнило уничтожение вражеских дронов, однако эффективность украинской системы противовоздушной обороны остается на стабильно высоком уровне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия.Inform, об этом в эфире в эфире "Суспільне новини" говорил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, Россия постоянно совершенствует как визуальный вид "Шахеда", так и технические характеристики и тактику его использования. Однако Силам обороны удается держать удар.

Во время сегодняшней ночной атаки работали и авиация, и зенитные ракетные подразделения. Кроме того, дроны-перехватчики и средства электронной борьбы. Из 112 дронов удалось сбить 76.

"Конечно, есть и попадания. Конечно, есть падение сбитых дронов. Противник, к сожалению, сегодня использует одновременную атаку большого количества дронов вместе с дронами-имитаторами. Атака с большой высоты, что фактически делает невозможным работу мобильных огневых групп. Очень трудно работать в таких условиях. Но вместе с тем результат вы видите. Эффективность ПВО остается все же высокой", - сказал Игнат.

Напомним, ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что в ночь на 7 мая 2025 года российские войска совершили нетипичную воздушную атаку, которая происходила в несколько волн.