РУС
Новости Сбивание шахедов
4 035 12

"Атака с большой высоты": Воздушные силы об особенностях ночного налета "Шахедов"

шахеди

Россия прибегает к новой тактике - массовым атакам "Шахедов" с большой высоты. Это значительно усложнило уничтожение вражеских дронов, однако эффективность украинской системы противовоздушной обороны остается на стабильно высоком уровне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия.Inform, об этом в эфире в эфире "Суспільне новини" говорил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, Россия постоянно совершенствует как визуальный вид "Шахеда", так и технические характеристики и тактику его использования. Однако Силам обороны удается держать удар.

Читайте: Ночная атака на Шостку: разрушенное предприятие восстановлению не подлежит

Во время сегодняшней ночной атаки работали и авиация, и зенитные ракетные подразделения. Кроме того, дроны-перехватчики и средства электронной борьбы. Из 112 дронов удалось сбить 76.

"Конечно, есть и попадания. Конечно, есть падение сбитых дронов. Противник, к сожалению, сегодня использует одновременную атаку большого количества дронов вместе с дронами-имитаторами. Атака с большой высоты, что фактически делает невозможным работу мобильных огневых групп. Очень трудно работать в таких условиях. Но вместе с тем результат вы видите. Эффективность ПВО остается все же высокой", - сказал Игнат.

Напомним, ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что в ночь на 7 мая 2025 года российские войска совершили нетипичную воздушную атаку, которая происходила в несколько волн.

Автор: 

Воздушные силы (2621) Игнат Юрий (629) Шахед (1406)
Топ комментарии
+11
Я не розумію, чому ми не використовуємо нічого подібного, де наші дрони імітатори, чому ми навіть дронів імітаторів не можемо зробити в достатньої кількості, не говорячи вже про фпв … нехай захлинається кацапська система ппо, причому кожен день…
показать весь комментарий
19.05.2025 21:48 Ответить
+3
А когда уже у нас появится аналог шахеда? Или Иран запретил копировать?
показать весь комментарий
19.05.2025 21:52 Ответить
+3
А ви - інженер-конструктор літальних апаратів чи хоча б верстатник на оборонному заводі?
показать весь комментарий
19.05.2025 22:06 Ответить
Они ставят турбодвижки на шахеды и поднимают их повыше, нам нужно много хороших дальнобойных зениток, пулемётами сбивать будет трудно.
показать весь комментарий
19.05.2025 21:48 Ответить
на потрібні важкі БПЛ-винищувачі

ще на вчора....
.
показать весь комментарий
19.05.2025 22:27 Ответить
Все йде до того, що без локатора тепер нічого не буде можливо збивати. Вдень ще туди-сюди (якщо немає низької хмарності) а вночі ВСЕ!
Немає локатора, прожектор не допоможе.
Та і кулемети вже не дістануть.
показать весь комментарий
19.05.2025 21:58 Ответить
Блондинка питає: чому наші дронарі не запускають щоночі по аеродромах немитої так само з висоти рой?
показать весь комментарий
19.05.2025 22:09 Ответить
тому що в нас немає такої кількості
показать весь комментарий
20.05.2025 07:58 Ответить
У отої шобли, з урядового кварталу, стефанчука+зеленського+шмигаля, німа сцена, що ми наробили в Україні, з 2019 року??
Потікавші за кордон, їх однодумці, нервово гризуть нігті! За такі НАСЛІДКИ їх діЙ, з 2019 року в Україні, треба нести КРИМІНАЛЬНУ відповідальність! Рейтенги, убитих московітами Українців, не повернуть до родин!
показать весь комментарий
19.05.2025 22:39 Ответить
Бляха. Нещодавно розмовляв з зенітчиками. Снаряди, якими вони шмаляють по шахедах розриваються тупо лише через 6 км. Тобто проблема - якщо шахед летить ближче і його видно, то потрібно пряме влучання (на це мало шансів) в життєво важливу частину, бо крило снаряд просто продірявить і шахед полетить далі. За 6 км розгледіти мішень нереально, не те що у приціл спіймати. Хлопці бачать мішень на планшеті, вираховують напрямок, але стріляють фактично всліпу, на звук. Ще під час Другої світової для зенітних снарядів використовували підривачі з регульованням часу спрацювання, що суттєво збільшувало імовірність враження цілі за рахунок уламків. Нема таких. Навіть звичайних снарядів дають такий мізер, що хлопці лишній раз шмальнути бояться, бережуть на випадок більш певної мішені. Наче мобільна група, а на старому неповороткому Кразі - швидко змінити позицію при необхідності зась.
показать весь комментарий
20.05.2025 00:25 Ответить
Проте ньюанс- їх видно на радарах, а при малих висотах вони ховаються від ППО за складинками місцевості
показать весь комментарий
20.05.2025 00:36 Ответить
Що тут треба розуміти "******* зе імітаторів"нічого не робила і не бажає робити в плані оборони України,вони обрали найлегший шлях "словесним проносом-вішати локшину на вуха лохторату"-Крим за три дні,кава в Криму,паляниці,мільони дронів і решта словесної біліберди..... адже з українським нарідом це працює ще-й напрочуд ефективно із 2019 року .
показать весь комментарий
20.05.2025 05:18 Ответить
 
 