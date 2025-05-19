Уничтожены 76 из 112 "Шахедов", - Воздушные силы

В ночь на 19 мая 2025 года войска РФ атаковали Украину 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 76 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 41 - сбит огневыми средствами поражения, 35 - локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

Последствия атаки

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Донецкая область, Черкасская и Кировоградская области.

"С сегодняшнего дня несколько меняем формат подачи информации (сводки за ночь), с учетом новых тактических приемов врага, увеличением количества ударных БпЛА и дронов-имитаторов, а также особенностей противодействия врагу Силами обороны Украины!", - также уточнили в Воздушных силах.

