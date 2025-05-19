РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8308 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
1 364 12

Уничтожены 76 из 112 "Шахедов", - Воздушные силы

Атака шахидов 19 мая

В ночь на 19 мая 2025 года войска РФ атаковали Украину 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 76 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 41 - сбит огневыми средствами поражения, 35 - локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

Читайте также: Уничтожено 88 "Шахедов" из 273. Еще 128 дронов - локационно потеряны, - Воздушные силы

Последствия атаки

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Донецкая область, Черкасская и Кировоградская области.

"С сегодняшнего дня несколько меняем формат подачи информации (сводки за ночь), с учетом новых тактических приемов врага, увеличением количества ударных БпЛА и дронов-имитаторов, а также особенностей противодействия врагу Силами обороны Украины!", - также уточнили в Воздушных силах.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 19 мая российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками.

Автор: 

Воздушные силы (2619) Шахед (1405)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Ну вы хоть калькулятор возьмите и посчитайте, если сами не в состоянии... 112 - 76 = 36 прилетов.
показать весь комментарий
19.05.2025 09:59 Ответить
+1
знешкоджено 76 + 35 - локаційно втрачені =111
показать весь комментарий
19.05.2025 10:06 Ответить
+1
у віті папа хреновий в математики
показать весь комментарий
19.05.2025 10:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Супер! Тільки одне прорвалося! Вітаю ППО! Бажаю 100%! А 200% буде, як навчимося вертати їх взад!
показать весь комментарий
19.05.2025 09:52 Ответить
Одне прорвалось?! Думаю це - сарказм. Тільки у нас мінімум 4 прильоти.
показать весь комментарий
19.05.2025 09:56 Ответить
Ну вы хоть калькулятор возьмите и посчитайте, если сами не в состоянии... 112 - 76 = 36 прилетов.
показать весь комментарий
19.05.2025 09:59 Ответить
знешкоджено 76 + 35 - локаційно втрачені =111
показать весь комментарий
19.05.2025 10:06 Ответить
Ще один... Ви хоч уважно читайте новини

знешкоджено 76 ворожих БпЛА типу Shahed

41 - збито вогневими засобами ураження, 35 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).
показать весь комментарий
19.05.2025 10:10 Ответить
у віті папа хреновий в математики
показать весь комментарий
19.05.2025 10:08 Ответить
Швидко прочитав, бо написано в заголовку, що знищено 76, а далі бачу, що 35 локаційно втрачені, тому і так порахував! Як бачу, помилився бо лише 41 збито! Та це винен той, хто заголовки дурні пише! Нажаль все х...йово...
показать весь комментарий
19.05.2025 17:24 Ответить
Пан арифметику прогулював?
показать весь комментарий
19.05.2025 10:29 Ответить
Зпголовки треба писати правильно, бо знищено виявляєьься не 76, с 41!
показать весь комментарий
19.05.2025 17:26 Ответить
СБУ за допомогою надводних і повітряних дронів знищила ворожу РЛС та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі
показать весь комментарий
19.05.2025 10:03 Ответить
сумно, що вже більше ця погань проривається. але до українських Захисників ніяких зауважень.
показать весь комментарий
19.05.2025 11:49 Ответить
 
 