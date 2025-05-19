2 549 8
Украину атакуют российские ударные БПЛА, - Воздушные Силы
В ночь на 19 мая российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- БпЛА в восточной и центральной частях Харьковщины, курс западный.
- БпЛА в северной части Сумщины, курс западный.
Путлер , щоб ти здох, здох , здох 👹
лопатами по асфальту. и дайте этому человекудепутатам, чиновникам, судьям, прокурорам и другим важным и незаменимым людям щит, ракеты, танкиеще больше бабла и чтобы уехать.