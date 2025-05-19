РУС
Украину атакуют российские ударные БПЛА, - Воздушные Силы

россияне атакуют шахедами

В ночь на 19 мая российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • БпЛА в восточной и центральной частях Харьковщины, курс западный.
  • БпЛА в северной части Сумщины, курс западный.

Воздушные силы (2619) Шахед (1405) война в Украине (5794)
як неочіковано
19.05.2025 00:06 Ответить
Зато по росіюшці вже два тижні жодного дрона. Бютіфул діл і папа римський...
19.05.2025 00:12 Ответить
Nicusor Dan - новый президент Румынии! Осталось подсчитать еще 600 тыс. голосов, но это уже ничего не меняет. Молодцы, румыны!
19.05.2025 00:16 Ответить
Знову сунуть кляті монстри із кацапіі на мирну Украіну !!
Путлер , щоб ти здох, здох , здох 👹
19.05.2025 00:36 Ответить
Бийте у відповідь по кацапії. Смерть кацапам!
19.05.2025 00:49 Ответить
бейте - лопатами по асфальту. и дайте этому человеку депутатам, чиновникам, судьям, прокурорам и другим важным и незаменимым людям щит, ракеты, танки еще больше бабла и чтобы уехать.
19.05.2025 02:27 Ответить
****** казиться, перед своїм кінцем! Скотиняка трпимпівська!!
19.05.2025 01:12 Ответить
🙏🙏🙏
19.05.2025 01:37 Ответить
 
 