Новини Атака безпілотників
2 549 8

Україну атакують російські ударні БпЛА, - Повітряні Сили

росіяни атакують шахедами

В ніч на 19 травня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • БпЛА в східній та центральній частинах Харківщини, курс західний.
  • БпЛА в північній частині Сумщини, курс західний.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • БпЛА в північній та центральній частинах Сумщини, курс західний.
  • БпЛА в північно-східній частині Харківщини, курс західний.
  • БпЛА східніше Запоріжжя, курс північно-західний.
  • БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс південний.

Читайте: Наслідки атаки "шахедів" на Київ: 9 годин тривала тривога, є пошкодження у двох районах

як неочіковано
19.05.2025 00:06 Відповісти
Зато по росіюшці вже два тижні жодного дрона. Бютіфул діл і папа римський...
19.05.2025 00:12 Відповісти
Nicusor Dan - новый президент Румынии! Осталось подсчитать еще 600 тыс. голосов, но это уже ничего не меняет. Молодцы, румыны!
19.05.2025 00:16 Відповісти
Знову сунуть кляті монстри із кацапіі на мирну Украіну !!
Путлер , щоб ти здох, здох , здох 👹
19.05.2025 00:36 Відповісти
Бийте у відповідь по кацапії. Смерть кацапам!
19.05.2025 00:49 Відповісти
бейте - лопатами по асфальту. и дайте этому человеку депутатам, чиновникам, судьям, прокурорам и другим важным и незаменимым людям щит, ракеты, танки еще больше бабла и чтобы уехать.
19.05.2025 02:27 Відповісти
****** казиться, перед своїм кінцем! Скотиняка трпимпівська!!
19.05.2025 01:12 Відповісти
🙏🙏🙏
19.05.2025 01:37 Відповісти
 
 