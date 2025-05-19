2 549 8
Україну атакують російські ударні БпЛА, - Повітряні Сили
В ніч на 19 травня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- БпЛА в східній та центральній частинах Харківщини, курс західний.
- БпЛА в північній частині Сумщини, курс західний.
Оновлення щодо руху БпЛА
- БпЛА в північній та центральній частинах Сумщини, курс західний.
- БпЛА в північно-східній частині Харківщини, курс західний.
- БпЛА східніше Запоріжжя, курс північно-західний.
- БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс південний.
